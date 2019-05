Bei Regen geht es in die Halle. Doch noch hofft die Umweltgruppe (UWG), dass am Samstag die Sonne scheint, wenn die Mitglieder zu ihrem ersten Familientag einladen, der ab 10.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Stadthalle stattfinden soll. Wie Christiane Oßwald, UWG-Stadträtin, während des Pressegesprächs betonte, sind zu der Veranstaltung Kinder, Eltern und Großeltern eingeladen, die verschiedenen Freizeitangebote – wie etwa einen Roller-Parcours oder eine Slackline – auszuprobieren. Auch eine Kegelbahn, Bastelaktionen, und Ball-Weitwurf-Wettbewerbe stehen auf dem Programm.

Familien sollen offen über Wünsche und Bedürfnisse sprechen

Hintergrund des Familientags ist, dass die Umweltgruppe gerne erfahren möchte. „was Markdorfer Familien brauchen“, erläuterte Christiane Oßwald das Anliegen. Und Monika Schneider-Maier führte aus: „Im Grunde ist Markdorf ja auf einem guten Weg, die Stadt hat einiges an familienfreundlichen Angeboten.“ Als Beispiel nannte sie die jüngst überarbeiteten Spielplätze. Aber es fehle an Informationen, wo der weitere Bedarf liege, damit Familien ihren Alltag bewältigen können. Und das sei nur im Gespräch zu erfahren, ergänzte Christiane Oßwald. Bei dem Familientag wolle man ähnlich vorgehen wie beim Volleyball-Turnier. Zu dieser Veranstaltung lädt die UWG jeden Sommer Jugendliche ein, um im Spiel zu erfahren, wo der Markdorfer Jugend der Schuh drückt.

Veranstaltung könnte Auftakt zu weiteren Familientagen sein

Werde das Angebot gut angenommen, dann könne die Veranstaltung der Auftakt zu einer Reihe weiterer Familientage in Markdorf sein, sagte Christiane Oßwald. Miriam Rück (UWG) betonte, dass die Liste der wichtigen Themen für die Kinder in der Stadt und für deren Eltern, insbesondere wenn sie alleinerziehend sind, ziemlich lang sei. Ein Schwerpunkt sei die Ferienbetreuung, als Teil des übergreifenden Themas Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Clemes Rid fügte an, dass auch die Aufenthaltsqualität in der Stadt angesprochen werden soll.

Der kostenlose Familiennachmittag findet von 10.30 bis 15 Uhr vor der Stadthalle Markdorf statt – bei Regen darin.