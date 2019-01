von Mona Lippisch

Ob mit Plastik oder Papier: Produkte, die der Endkunde kauft, werden davor verpackt. So entsteht jährlich jede Menge Müll. Rund 18 Tonnen Abfall sind bei der Weber Automotive GmbH 2018 angefallen. Die Müllentsorgung kostet etwa 3 500 Euro im Jahr. "Wir haben Verträge mit Entsorgern hinsichtlich Emulsionen, Spänen und Schrott, Aufsaug- und Filtermaterialien, Plastik, Holz sowie Siedlungsabfällen", sagt Andreas Buschbaum, Logistikleiter bei der Weber Automotive GmbH.

Verantwortung ist wichtig

Derjenige, der Verpackungsmüll in Umlauf bringt, müsse dafür Verantwortung übernehmen. "Auch wenn das Kosten mit sich bringt", fügt Buschbaum hinzu. Die Weber Automotive GmbH sei davon nur indirekt betroffen, da die Produkte des Unternehmens bereits in Mehrwegverpackung zum Endkunden verschickt werden.

Mehr Arbeit durch neues Gesetz

Ein neues Verpackungsgesetz (VerpackG), das zum 1. Januar in Kraft getreten ist, soll die Recyclingquoten erhöhen. Es verpflichtet zur Registrierung des in Umlauf gebrachten Mülls. Das Unternehmen J. Wagner GmbH hat bereits vor der Einführung des Gesetzes seine Verpackungsmengen über das Duale System Deutschland gemeldet. "Nun müssen wir diese auch im Verpackungsregister Lucid melden. Dadurch entsteht für uns ein zusätzlicher Aufwand von etwa einer Stunde pro Monat", sagt Pressesprecherin Tanja-Christina Musik. Aus Erfahrung weiß Musik, dass ihre Verpackungen oft weitergenutzt werden. "Unsere Heimwerker-Kunden verwenden sie zur Aufbewahrung der Geräte", sagt Musik. Da die Verpackungen überwiegend aus Karton bestehen, sind sie zudem einfach zu recyceln.

Tanja-Christina Musik betont, dass das Unternehmen J. Wagner GmbH seit Jahren Verantwortung für den Müll übernimmt. Schwierig sei es, sich mit den unterschiedlichen Gesetzeslagen auseinandersetzen, die es in Europa gibt. "Es ist recht aufwendig. Für uns wäre es einfacher, wenn grundsätzlich der nationale Handel diese Aufgabe übernehmen würde", sagt Musik ehrlich.

Auf dem Weg zu "Zero-Plastik"

Ein Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit ist das Software-Unternehmen SAP. Dort nimmt man sich dem Konzept "Zero-Plastik" an, versucht also so gut es geht, auf Plastik zu verzichten. Bereits seit acht Jahren hat der SAP-Standort Markdorf ein Umwelt-Management-System etabliert. "Alle bei uns eingehenden Verpackungen sowie sonstige Abfälle inklusive Elektronikschrott werden recycelt oder der Zweitnutzung zugeführt", sagt Geschäftsführer Carlo Bevoli. Für das Unternehmen seien dafür diverse Entsorger tätig. Die neue Verpackungsregelung ist für SAP nicht relevant: "Wir selbst bringen keine Waren in Verkehr."

