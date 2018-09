von Kerstin Oettle

Rumänien – Deutschland – Markdorf, eine Odyssee?

Nein eher ein Lehrweg. Eine Odyssee könnte man vielleicht meine Geburt nennen, denn eh meine Mutter mit ihren Wehen aus unserem Dorf rauskam, verging etwas Zeit und letztendlich wurde ich im Auto vor dem Flughafen geboren. Meine Mutter war sich sicher, dass ich deswegen mal Pilot werden würde (lacht). Das ist allerdings nicht eingetroffen und ich habe 30 Jahre gebraucht, um in Markdorf zu landen. Hier haben meine Frau und ich unseren Hafen gefunden und wir mögen auch nicht mehr weg.

Wie haben Sie sich mit elf Jahren gefühlt, hier in Deutschland anzukommen?

Bis auf die Tatsache, dass ich mit meinem Bruder und meinen Eltern fast ein Jahr ein Zimmer teilen musste, wurde es mir relativ leicht gemacht. In meiner rumänischen Schule war ich einer der Wenigen, die Deutsch lernen wollten und auch durften. Ich hatte mich als kleiner Junge sofort verliebt in die Sprache und lernte schnell. Schimpfwörter sagte ich dann immer auf Deutsch, denn die verstand niemand und ich bekam keinen Ärger. Bei unserer Ankunft in Deutschland durfte ich nahtlos in der fünften Klasse weitermachen und alles andere kam dann ziemlich schnell. Auch bei meinen Eltern funktionierte die Integration zügig, denn sie suchten sich sofort Arbeit und meinten, die Sprache kommt mit dem Sprechen. Die Sprache ist und bleibt wichtig in jedem Migrationsprozess, denn sie ist der Eintritt in eine Gesellschaft.

Hatten Sie nach der Schule einen Plan?

Nicht wirklich. Alles, was ich mir anschaute, war nichts, was ich mir vorstellen konnte. Mein Vater sagte mir: Wenn du keine Ausbildung machst, dann musst du leider ausziehen. So vermittelte er mir einen Ausbildungsplatz als Metzger bei Walser und Schwaderer, obwohl ich das nie werden wollte.

Ein Handwerksberuf – ist das nicht eigentlich schön?

Es war ein Knochenjob für wenig Geld. Aber ich habe nicht nur gelernt, die verschiedenen Fleischstücke zu benennen oder zu zerlegen, sondern lernte vor allem fürs Leben – und das von den Menschen vor und hinter der Theke.

Wie kann ich das verstehen?

Vor der Theke waren es nicht „nur Kunden“, sondern die Menschen haben mir durch ihre Mimik, Gestik, Sprache oder Körperhaltung gezeigt, ob sie in Eile sind, beraten werden möchten, offen für Neues sind oder einfach nur ihren Einkaufszettel abarbeiten wollen. Wenn man auf diese Feinheiten achtet, dann kann selbst ein Einkauf beim Metzger zu einem Erlebnis für beide Seiten werden. Die Menschen hinter der Theke haben mir gelehrt, was passiert, wenn man auf diese Dinge nicht achtet – und das zeigten sie mir meist anhand der Umsatzzahlen. Also: Wie funktioniert ein Unternehmen und was muss am Ende des Tages rauskommen? Ich hatte schon relativ früh den Anspruch an mich selber, diese Lehreinheiten vor und hinter der Theke in mir konzeptionell zu vereinen.

Das bedeutet, Sie haben sich selbstständig gemacht?

Noch nicht ganz, auch wenn meine Überzeugung ist: „Raus aus deiner Komfortzone, dann wird sich etwas ändern.“ Meine Frau, übrigens der wichtigste Mensch und meine beste Beraterin in meinem Leben, legte mir nahe, doch noch nebenbei den Handelsfachwirt zu machen, um mir so auch ein unternehmerisches Denken zu all meinen anderen Gedanken und Ideen anzueignen. Das tat ich dann drei Jahre in der Abendschule bei der IHK in Weingarten und arbeitete mich währenddessen vom Erstverkäufer bis hin zum Abteilungsleiter der Filiale im Bodenseecenter hoch. Ich habe viel persönliche Manpower investiert und habe gelernt, durch-, sowie auszuhalten – und das mit großem Erfolg, wenn auch nicht monetär für mich. Mit dem Tag der Handelsfachwirt-Prüfung kam auch gleich die Umsetzung der Selbstständigkeit, mit einer eigenen Filiale und einem Imbisswagen. Mein Geschäft wuchs schnell und damit auch meine Mitarbeiterzahl. Ich verdiente nie viel als Angestellter und zahlte deswegen meinen Mitarbeitern ein gutes Gehalt. Allerdings war meine Lehreinheit in diesem Projekt Selbstständigkeit, dass ich nicht davon ausgehen kann, wenn Mitarbeiter genauso gut verdienen wie ich, werden sie auch so arbeiten wie ich. Ich musste meine Filiale und meinen Partyservice nach zwei Jahren aufgeben und versuchte es noch einmal im Angestelltenverhältnis, aber stand nach ein paar Monaten vor der Tür des Jobcenters.

Eine bittere Niederlage?

Nicht unbedingt aus heutiger Sicht. Erstens geht es immer irgendwie weiter und mein Auffangbecken waren meine Frau, Freunde sowie der FC Friedrichshafen, in dem ich aktiv bin. Der Umzug nach Markdorf brachte nicht nur unserem Hund den Auslauf, den er braucht, sondern auch mir Wege durch den Gehrenbergwald, um den Kopf frei zu bekommen. Endlich in der Stadt anzukommen, in der ich mich sehr wohl fühle, die zentral liegt, in der ich so vielen freundlichen Menschen begegne und jeden Tag aufs Neue Energie tanke. Ja, und ganz nach meinem Motto „nur Fleißige werden belohnt“ bekam ich zeitnah einen Anruf von Vorwerk. Obwohl ich mit Staubsaugern bis dato nichts am Hut hatte, habe ich jetzt ein eigenes tolles Team von 15 Mitarbeitern. Es ist egal, was ich vertreibe oder tue, wichtig ist mir bei allem, welche Menschen dahinterstecken und sie in ihren Stimmungen und Bedürfnissen wahrzunehmen. Es tut gut zu erkennen, dass selbst ein grober Metzger oder Vertriebler wie ich dieses Feingefühl besitzen kann, damit arbeitet und jeden Tag großen Spaß hat, Menschen zu begeistern oder mich begeistern zu lassen.

Fragen: Kerstin Oettle

Zur Person Robert Weiss wurde als zweiter Sohn im Juli 1985 in Sathmar/Rumänien an der ungarischen Grenze geboren. Im Jahre 1996 wanderte die Siebenbürger Familie nach Ravensburg aus und lebte dort für ein Jahr in der Erstunterkunft. Mit 17 machte er seine mittlere Reife an der Edith-Stein Schule und im Anschluss eine zweijährige Ausbildung zum Metzger in Friedrichshafen. Der Hobbyfußballer spielte anfangs bei Dynamo Deisenfang und aktuell beim FC Friedrichshafen, ist seit acht Jahren verheiratet und liebt gutes Essen.

