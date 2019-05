von Christiane Keutner

Sofagespräch: Das hört sich gemütlich an. Und tatsächlich herrschte bei der Veranstaltung, zu der das Mehrgenerationenhaus Kommunalpolitikerinnen und Kandidatinnen verschiedener Parteien in ihr Wohnzimmer eingeladen hatte, eine harmonische Atmosphäre. Dennoch ging es an dem Abend ernsthaft und beherzt zu, was auch an den rund 20 Besucherinnen dreier Generationen lag, die Fragen und Forderungen zu verschiedenen Themen stellten. So entwickelte sich schnell ein konstruktives Miteinander. Moderatorin und Ideengeberin Irmgard Teske musste nur manchmal eingreifen, wenn einige der Zuhörerinnen vom Thema „Frauenpolitik“ abwichen oder sich den Tabuthemen des Abends – Bischofsschloss und Umgehungsstraße – nähern wollten.

Kandidatinnen erzählen von ihren Anfängen in der Kommunalpolitik

Im Zentrum des Abends standen auch die Biografien der Kandidatinnen. Martina Koners-Kannegießer (CDU) erzählte, wie sie vor 20 Jahren „völlig überraschend“ in den männerdominierten Gemeinderat gewählt wurde. Geholfen habe ihr das gute Miteinander, das von Anfang an geherrscht habe. Zwar habe es auch kontrovers geführte Diskussionen gegeben. Dennoch habe man stets versucht, zum Wohle der Gemeinde an einem Strang zu ziehen. Auch der Kontakt zu weiteren Frauen in anderen Parteien habe ihr die Arbeit erleichtert. Mittlerweile sind drei von sieben CDU-Stadträten Frauen.

Soziale Komponente ist vielen wichtig

Die einzige Frau in der Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler ist seit acht Jahren Sandra Steffelin. „Ich habe mir meinen Platz erkämpft“, sagte sie. Im Unterschied zu den „eher wirtschaftsgeprägten Männern“ bringe sie eine soziale Komponente mit ein. Das sei auch ihr Ziel, sagte Cornelia Achilles (SPD) zur Begründung, warum sie für einen Sitz im Gemeinderat kandidiert. Wie es in der Kommunalpolitik zugehe, bekomme sie durch ihren Ehemann, der Stadtrat ist, seit Jahren mit.

Wie Martina Koners-Kannegießer blickt auch Susanne Deiters-Wälischmiller von der Umweltgruppe auf 20 Jahre. In ihrer Fraktion sind vier Frauen und drei Männer. Sie betonte, sie schätze das angenehme Miteinander im Gemeinderat. Die Arbeit ermögliche es einem zudem, sein Wissen zu erweitern.

Arbeit im Gemeinderat keine „Kuschelrunde“

Nach all der betonten Harmonie, die nach Aussage der Frauen im Gemeinderat herrsche, provozierte Moderatorin Teske mit der Frage: „Ist das eine Kuschelrunde?“ Darauf antwortete Deiters-Wälischmiller: „Wir haben wenige Zuschauer. Wenn Sie kommen, sehen Sie, dass kritische Fragen gestellt werden.“ Koners-Kannegießer ergänzte: „In der Zeitung kann nicht alles abgebildet werden und in den Fraktionssitzungen und davor macht man sich Monate zuvor Gedanken. Vielleicht hat man deshalb das Gefühl, als sei schon alles klar.“

„Ich wollte die Kandidatinnen und ihre Einstellung zu Themen kennenlernen. Der Austausch hat mir gut gefallen, so etwas würde ich generell begrüßen mit Themen, die einen auch persönlich betreffen.“ – Kristina Dietrich, 34, Controllerin | Bild: Keutner, Christiane

Thema Kinderbetreuung treibt viele Frauen um

Bei den Themen, die besonders Frauen betreffen, gab es viel Gesprächsbedarf. Einige Zuhörerinnen beklagten den Mangel an Kindergartenplätzen. Dem stellten die Kandidatinnen den Neubau des Kindergartens Markdorf-Süd, den neuen Waldkindergarten sowie Erweiterungen entgegen. Derzeit müsse mit den Plätzen zwischen Kita und Kindergarten jongliert werden. Doch kein Vergleich zu Großstädten: „Dort melden Mütter ihre Kinder an, wenn sie noch schwanger sind“, sagte eine Zuhörerin. Eine andere Besucherin erinnerte an früher, als berufstätige Mütter keine Chance gehabt hätten, einer Arbeit nachzugehen und lobte die Stadt.

Altersarmut und bezahlbarer Wohnraum im Fokus

Altersarmut und bezahlbarer Wohnraum waren weitere Themen, die viele der Anwesenden umtrieb. Deiters-Wälischmiller stellte in Bezug auf das Thema Wohnraum das Ravensburger Modell vor: Der Verkauf von Grundstücken an die Baugenossenschaft sei mit 20 Prozent Sozialwohnungen verknüpft. In Markdorf sei eine städtische Wohnbaugesellschaft angedacht, doch es fehle an Flächen und auch an Geld.

„Das war sehr aufschlussreich. Schön, dass sich so viele am Gespräch beteiligt haben. Vielleicht machen sich manche jetzt mehr Gedanken über Politik und werden selbst aktiv, ehrenamtlich oder im Gemeinderat.“ – Lilo Spring, 79, ehemalige Gastronomin | Bild: Keutner, Christiane

Hilfsangebote für Senioren

Zum Thema Leben im Alter regte eine Zuhörerin an, einen städtischen Seniorenbeauftragten einzustellen. Alte Menschen würden ihrer Ansicht nach in Markdorf etwas vernachlässigt. Koners-Kannegießer griff diesen Vorschlag auf und sagte, man könne den Beauftragten niederschwellig im Mehrgenerationenhaus ansiedeln. Sandra Steffelin wies auf den Pflegestützpunkt im Landratsamt und Außenstellen-Sprechstunden hin, Deiters-Wälischmiller auf den VdK und umfassende Broschüren.

Die Veranstaltung endete mit Appellen der Kandidatinnen an ihre Zuhörerinnen, 2024 für den Gemeinderat zu kandidieren und mit Anliegen auf sie zuzukommen.

