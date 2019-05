Markdorf – Mit attraktiven Angeboten und unterhaltsamen Aktionen wussten die Markdorfer Händler trotz der eher als bescheiden zu nennenenden Wetterverhältnisse am Dixiefest die Kunden in und vor ihre Läden zu locken. Rabatte von zehn, 15 und 20 Prozent gab es auf Mode, Schuhe und allerlei andere Artikel. Carolin Weishaar vom Vaude-Store ist mehr als zufrieden: „Meine Kolleginnen und ich haben seit 12 Uhr alle Hände voll zu tun, wirklich ein sehr guter Tag bis jetzt.“ Intersport Raither-Geschäftsinhaber Manuel Raither sieht es genauso: „Unser Rabatt-Glücksrad kommt sehr gut an und dreht sich entsprechend ohne Pause.“ Christina Fröhlich und ihre beiden Töchter Katja und Katharina Fröhlich haben den Bummel bereits hinter sich und lassen den Tag genüsslich im Ludwig im Proma ausklingen. „Es gab schon einiges zu sehen, aber der Wind ist nicht so schön“, so die Mutter.

Die fünfjährige Marlene sitzt derweil mit ihrer Mutter in der Ravensbuch-Buchhandlung und betrachtet interessiert ein Bilderbuch. „Es sind schöne Bilder, ich hoffe, ich bekomme es von der Mama.“ Diese lacht und gibt sich schließlich geschlagen: „Es ist ja nur ein kleines Buch, ich denke, das kann man schon machen.“ Marlene ist zufrieden. Insgesamt zeigt sich die Stimmung auf der Straße und in den Geschäften gelöst, obwohl hier und da immer wieder mal Blicke gen Himmel geworfen werden. „Es ist jetzt zwar trocken, aber hoffentlich hält es auch bis zum Ende“, meint Michael Fülle, Inhaber von Küchen Krall, der Show-Koch Thomas Kagerer seine Outdoorküche zur Verfügung gestellt hat.

Jeans mal ganz anders

„Jeans mal anders“ kündigten Lisa und Dietmar Bitzenhofer für das Dixiefest an, und tatsächlich gab es die Hosen nicht nur in ihrer klassischen Form zu sehen. Auf einem Ton in Ton gehaltenen Podest gab es Jeans als Tischdecke, Überwurf oder Hockerbezug anzuschauen. „Das scheint den Leuten zu gefallen, die Nachfrage nach Jeanshosen war hoch.“ Weniger Unterwäsche, dafür aber umso mehr Socken und Strümpfe waren bei Sabine Tausendfreund von Neher-Feine Wäsche gefragt: „Wärmendes macht heute das Rennen.“