"Mich hat meine Nachbarin herausgeklingelt", berichtet Nina Blaschke von jedem Morgen, als es brannte. Sie wohnt nur wenige Häuser vom Brandort entfernt. "Wir müssen helfen!" Viel mehr musste die Nachbarin gar nicht sagen. Und schon bald war klar, worin diese Hilfe bestehen könnte. Denn im brennenden Haus wohnte nicht allein Werkstattbetreiber Nicola Peluso mit Frau und Tochter. Außerdem war es das Domizil für die vier Hunde der Familie. "Eins der Tiere wurde dann ja auch mit der Drehleiter gerettet", erzählt Nina Blaschke – und fügt anerkennend hinzu: "Hut ab vor dem Feuerwehrmann!" In dieser Situation einen ausgewachsenen Rottweiler mit in den Drehleiter-Korb zu nehmen, das nötigt ihr Respekt ab.

Wenn sie von dem Unglücksmorgen in der Oberen Gallusstraße erzählt, dann ist Nina Blaschke ihre eigene Betroffenheit immer noch anzumerken. "Das war schon für uns alle eine heftige Situation." Zunächst sei da die Sorge um die Nachbarn aus dem brennenden Haus gewesen. "Zum Glück ist den Pelusos ja nichts passiert." Man habe sich aber sofort um die Familie gekümmert und, so gut es die Situation zuließ, beruhigend auf sie eingewirkt.

Hier achtet man noch aufeinander

"Das ist bei uns hier selbstverständlich", schildert Nina Blaschke das Nachbarschaftsverhältnis in der Oberen Gallusstraße. Es sei wie eine eigene kleine Stadt am Rande der Stadt, iIn der nach dem Rechten geschaut wird, wenn bei der älteren Nachbarin die Rollläden unten bleiben. In der man sich überhaupt zur Hand geht.

Am Brandtag wurden die herbeigeeilten Helfer mit Wasser und Kaffee versorgt. "Da ist ganz viel im Hintergrund geschehen", berichtet Nina Blaschke, "wie selbstverständlich". Eine dieser Selbstverständlichkeiten war zum Beispiel, dass die Nachbarn den nun offenen Eingang zur Werkstatt mit Brettern verschlossen haben. Außerdem stellten sie in der Nacht ein Wache auf. Eine Vorsichtsmaßnahme, die keineswegs unbegründet war. Zumal in der Dunkelheit tatsächlich unbekannte Fahrzeuge durch die sonst so stille Wohnstraße fuhren. Vor allem aber wollte niemand die vom Brand betroffene Familie alleine lassen. Die hatte unterdessen bei der Freundin gegenüber Unterschlupf gefunden.

Pavillon als Einsatzzentrale

Helfen – aber wie? Das war die Frage am nächsten Tag. Die Nachbarn in der Oberen Gallusstraße zeigen das nötig Feingefühl. "Wir warten ab, bis wir um etwas gebeten werden", lautet die Devise. So bleibe es in der Entscheidung der vom Brandunglück Betroffenen, was sie brauchen. Gleichzeitig jedoch ist eines ganz klar: dass eine große Hilfsbereitschaft besteht. Das signalisiert schon jener Pavillon gegenüber des Brandhauses. Dort trifft sich die Nachbarschaft, dort wird geplant – "unsere Einsatz-Zentrale", schmunzelt Nina Blaschke.

Handwerker baut Hütten für Tierasyl

Am Samstag wurde fortgeführt, was Nicola Peluso vor dem Unglück begonnen hatte. Der Tierfreund hatte für die Hunde eines Tier-Asyls in Süditalien neue Hütten versprochen. Die alten waren nicht mehr zu gebrauchen. "Ich bin sehr, sehr dankbar", so Peluso, "dass mir meine Nachbarn jetzt helfen." Sie helfen beim Hüttenbau. Sie helfen der Familie. Und vielleicht hat diese Hilfe ja auch dazu beigetragen, dass Nicola Peluso wieder zuversichtlich klingt. "Wir geben nicht auf", verabschiedet er sich.

Stand der Ermittlung Am vergangenen Donnerstag ist in der Autowerkstatt in der Markdorfer Oberen Gallusstraße ein Brand ausgebrochen. Die Polizei spricht bislang lediglich von einer "technischen Ursache", da die Brandsachverständigen noch nicht ermitteln konnten, ob sich das Feuer in einem der abgestellten Fahrzeuge oder einer der vorhandenen Maschinen entwickelt hat. Brandstiftung wird indessen ausgeschlossen. Bisher wird der Schaden auf rund 500 000 Euro geschätzt. Personen sind keine zu Schaden gekommen, da die Feuerwehr binnen weniger Minuten vor Ort war und eine von den Flammen eingeschlossene Bewohnerin des Hauses per Drehleiter gerettet hat.

