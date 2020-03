Mit einem Fest dankte der Freundeskreis Flucht und Asyl aus Markdorf am Donnerstagabend im Theaterstadel seinen zahlreichen Helfern für ihr Engagement. Nach einem Buffet mit syrischen Spezialitäten freuten sich die Ehrenamtlichen über das Stück „Oh Gott, die Türken integrieren sich!“ vom Theater Ulüm.

Aus Patenschaft wird Freundschaft

Dass Integration in Markdorf gelungen ist zeigt das Beispiel von Nayri Apranjyan, die 2014 aus dem syrischen Aleppo nach Deutschland geflüchtet ist. Im Kirchenchor lernte sie Tina Schenk kennen, die eine Patenschaft für die 35-Jährige übernommen hat.

Fest des Markdorfer Freundeskreises Flucht und Asyl: Zahlreiche ehrenamtlich Engagierte kamen in den Theaterstadel des Wirtshauses am Gehrenberg. | Bild: Claudia Wörner

„Tina hat mich vor allem während meiner Schwangerschaft mit den Zwillingen sehr unterstützt. Sie hat mich zum Arzt gefahren und war mit mir bei den Ämtern“, erzählt Nayri Apranjyan in fließendem Deutsch. Markdorf ist inzwischen zu ihrer Heimat geworden und die beiden Frauen sind längst Freundinnen.

Markdorf „Hier in Deutschland ist es viel stiller“ Das könnte Sie auch interessieren

Tina Schenk ist Klassenlehrerin einer Vorbereitungsklasse und die Syrerin unterstützt sie als Dolmetscherin bei der Kommunikation mit den Eltern. „Unsere Beziehung ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, sagt Schenk. Neben ihrer Arbeit als Projektassistentin ist Nayri Apranjyan zudem als ehrenamtliche Dolmetscherin bei den Kompass-Integrationslotsen des Bodenseekreises tätig.

Von Möbelkreisel bis Sprachkurs

Ein weiterer Helfer ist Marco Fandel. Er engagiert sich seit dreieinhalb Jahren im Möbelkreisel des Freundeskreises Flucht und Asyl, der gespendete Möbel an weitervermittelt. „Anfangs waren es überwiegend Migranten, aber inzwischen sind es auch viele alleinerziehende Frauen“, berichtet Marco Fandel.

Rentner Marco Fandel: „Ich bin Rentner und habe eine neue Aufgabe gesucht.“ | Bild: Claudia Wörner

Er erwartet, dass der Unterstützungsbedarf für Migranten angesichts der aktuellen Situation an der türkisch-griechischen Grenze wieder zunehmen wird. „Ich bin Rentner und habe eine neue Aufgabe gesucht“, beschreibt Fandel seine Motivation. Diese habe er im Mehrgenerationenhaus sehr schnell gefunden. Aktiv ist er dort auch beim Erwerb des Handwerkführerscheins für Kinder.

Über den Freundeskreis

Kontakt: Stephanie Sandkühler, Telefon 0 75 44/7 18 17, E-Mail Der Freundeskreis Flucht und Asyl ist ein Zusammenschluss von engagierten Menschen und Institutionen in Markdorf. Der Freundeskreis unterstützt und begleitet Menschen mit Fluchterfahrung und setzt sich für ihre Integration im Raum Markdorf ein. Das Aufgabenspektrum reicht von der Übernahme von Patenschaften über Sprachkurse, ein Angebot von Bekleidung, einem Möbel- und PC-Kreisel sowie der Kinder-Freizeit bis hin zum Café International, einem Treffpunkt für Menschen mit Migrationshintergrund und Einheimische.Stephanie Sandkühler, Telefon 0 75 44/7 18 17, E-Mail steffi-sandkuehler@web.de . Informationen im Internet: http://www.ffa-markdorf.de

Christine Feldmann und Roland Wohlhüter engagierten sich zwei Jahre lang beim Freundeskreis Flucht und Asyl in den Sprachkursen. „In der Schule hatte ich vormittags eine Vorbereitungsklasse und nachmittags habe ich die Eltern unterrichtet“, sagt Christine Feldmann. Dabei sei das Niveau sehr unterschiedlich gewesen. „Manche waren noch nie in einer Schule.“

Lehrerin Christine Feldmann: „In der Schule hatte ich vormittags eine Vorbereitungsklasse und nachmittags habe ich die Eltern unterrichtet.“ | Bild: Claudia Wörner

Für die Lehrerin ist der Erwerb der Sprache das Wichtigste, wenn die Menschen in Deutschland ankommen. Roland Wohlhüter hat als pensionierter Lehrer sowohl eine Männergruppe in Deutsch unterrichtet als auch Kinder betreut, während die Mütter lernten.

Pensionierter Lehrer Roland Wohlhüter: „“Ich habe keine Berührungsängste mit anderen Kulturen und bin schnell in die Rolle des betreuenden Opas hineingewachsen.“ | Bild: Claudia Wörner

„Ich habe keine Berührungsängste mit anderen Kulturen und bin schnell in die Rolle des betreuenden Opas hineingewachsen“, erzählt er. „Es war eine interessante Zeit.“

Das sagte Bürgermeister Georg Riedmann Bürgermeister Georg Riedmann lobte die Ehrenamtlichen für ihre wertvolle Arbeit für die Gesellschaft. Bereits Ende 2015 habe die Stadt Markdorf als erste Kommune im Bodenseekreis die Stelle eines Flüchtlingsbeauftragten geschaffen. „Sie haben die Menschen an die Hand genommen, sie in einer völlig neuen Welt unterstützt und an ihrer Integration kraftvoll mitgewirkt“, dankte Riedmann. Beim Blick zur türkisch-griechischen Grenze würden Erinnerungen an 2015 wach. „Wir haben auch weiterhin die Verpflichtung, Hilfe zu bieten“, so der Bürgermeister. Applaus erhielt er für die Forderung, dass sich alle europäischen Staaten gemeinsam des Problems annehmen sollten. „Wir schaffen es nicht mehr mit Alleingängen.“

Stephanie Sandkühler, Sprecherin des Freundeskreises Flucht und Asyl, dankt bei ihrer Rede nicht nur den Helfern, sondern auch der Stadt Markdorf. „Sie ist uns immer wohlwollend begegnet und hat die passenden Weichen gestellt.“ Kern des Engagements sei die Begegnung mit den Geflüchteten. „Sie sind das Herzstück unserer Arbeit“, betont Sandkühler.

Engagiert seit 2015: Andrea Lohmüller (links) vom Caritas-Verband Linzgau und Waltraud Zeller-Fleck vom Mehrgenerationenhaus (rechts) dankten Stephanie Sandkühler, Sprecherin des Freundeskreises Flucht und Asyl, mit einem Blumenstrauß. | Bild: Claudia Wörner

Gestartet ist der Freundeskreis mit zwölf Gruppen, von denen aktuell noch fünf aktiv sind: die Paten, das Café International, Kinder-Freizeit, Möbelkreisel und der Kleiderladen. „Inzwischen sind die Geflüchteten für manche Helfer fast zu Familienmitgliedern geworden.“

Markdorf Das A und O ist die Sprache: Wie Kinder von Geflüchteten in der Grundschule Leimbach auf den Schulalltag vorbereitet werden Das könnte Sie auch interessieren

Die Arbeit habe aber auch so manchen Abschied mit sich gebracht, sei es von eigenen Wünschen oder von Geflüchteten, die man ins Herz geschlossen hatte. Sandkühlers Fazit: Man solle sich bewusst machen, was man sich selbst wünschen würde, wenn man ohne Sprachkenntnisse in einem fremden Land mit einer anderen Kultur ankommt.