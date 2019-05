Die Klasse 9c des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum hat sich vor einigen Wochen mit Medien befasst. Für dieses Mal dienten sie nicht dazu, Unterrichtsinhalte zu vermitteln. Sie waren selber Gegenstand des Unterrichts. Begegnet sind die Schüler ihnen aber nicht im Deutschbuch oder auf Arbeitsblättern, sondern direkt. Vier Wochen lang hielten sie den SÜDKURIER in den Händen. Frei Haus geliefert vom Medienhaus in Konstanz. Weil Deutschlehrerin Claudia Maginot die Klasse zum „Klasse!“-Medienprojekt des SÜDKURIER angemeldet hat.

Besuch in der Klasse

Als Helmar Grupp, Chef der Markdorfer Lokalredaktion, die 9c besuchte – auch das ein fester Bestandteil des vom Medienhaus geschnürten Service-Bündels im Zusammenhang des „Klasse!“-Projekts – stellten ihm die von ihrer Lehrerin bis dahin schon trefflich in die Materie eingeführten Schüler natürlich die üblichen Fragen: Nach Auflage, nach Leservorlieben, vor allem aber nach dem Arbeitsalltag in einer Zeitungsredaktion.

Leonies und Kevins Thema sind die fünf Top-Apps für Jugendliche. | Bild: Jörg Büsche

Digital ist die Zukunft

Doch bald schon zeigte sollte sich zeigen, warum der SÜDKURIER sein Angebot „Medien“- und nicht „Zeitungsprojekt“ nennt. Denn das Gespräch, aus dem sich unterdessen eine kleine Diskussion entwickelt hat, beschränkte sich längst nicht aufs bedruckte Papier, sondern weitete sich aus auf andere Medien – insbesondere die sozialen Netzwerke. Wie viel Arbeit der Qualitätsjournalismus auf das Überprüfen von Nachrichten verwendet, das schilderte Lokalchef Helmar Grupp. Er skizzierte das kleine Einmaleins der Recherche und weshalb der Gegencheck und das Zu-Wort-kommen-lassen aller Beteiligten so wichtig ist. Gefragt, ob sich die Schüler selber als „Redakteure“ versuchen wollten, war ihre Bereitschaft schnell klar. Und das Thema ebenfalls: „Medien“.

Clara und Judith bei der „SÜDKURIER“-Lektüre. | Bild: Jörg Büsche

Schüler entwickeln Wegweiser durch die Welt der Apps

Die Zeit war allerdings knapp. Zu knapp, um die Schüler-Redaktionsarbeit weiter zu vertiefen. Wie so oft drängten schon die nächsten Klassenarbeiten und die nächsten Themen aus dem Lehrplan. Um so bemerkenswerter ist daher, wie souverän sich die Schüler auf dem weiten Feld Medien bewegen. In kürzester Zeit erarbeiteten sie einen einen kleinen Wegweiser durch die Welt der Apps. Und nicht nur das. Sie befragten ihre Mitschüler am BZM nach deren Vorlieben und Gepflogenheiten. Und sie scheuten sich nicht vor eigenen Urteilen.

Interview mit der Rektorin

Eine andere Gruppe befragte Diana Amann, die Direktorin des BZM-Gymnasiums, nach den Regeln für den Umgang mit Smartphone und Tablet. Wieder andere befassten sich mit der Frage, warum Deutschlands Schulen in punkto Digitalisierung zuweilen so sehr hinterherhinken gegenüber Schulen in Skandinavien oder dem Baltikum beispielsweise. Sehr lesenswert sind auch die kritischen Gedanken zweier Schülerinnen zu Jugendzeitschriften. Sie analysierten den Markt, sie ordneten ein und sie kamen zu einem bemerkenswerten Ergebnis.