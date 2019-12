„Go tell it on the mountain“ – auf den Hügeln und überall. Sie kommt wieder, die „Swiss-German-Dixie-Corporation“. Unter anderem mit diesem Song, aber auch mit all den anderen Liedern und Gospeln, die bereits bei den drei vorangegangenen Benefiz-Konzerten in der St.-Nikolaus-Kirche so gut angekommen sind beim Publikum.

Markdorf Jazz und Dixie – Kirchenmusik mal ganz anders Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Jahre lang habe man aussetzen müssen, bedauert Roland Wohlhüter. Der Trompeter und Mundharmonika-Spieler des schweizerisch-deutschen Dixie-Sextetts freut sich, dass es in diesem Advent nicht erneut zu Termin-Engpässen gekommen ist – so wie 2017 und 2018, als die Benefiz-Konzert-Tradition stockte. Am Sonntag, 22. Dezember swingt und groovt die „Swiss-German-Dixie-Corporation“ also wieder für einen guten Zweck. Genau genommen sind es gleich drei gute Zwecke. Denn die Konzert- beziehungsweise Spendeneinnahmen des Auftritts fließen in verschiedene Projekte. Die Empfänger seien die gleichen geblieben. Es sind die Wasserbauvorhaben des Peru-Kreises der katholischen Pfarrgemeinde. Es ist der Markdorfer Verein Nation Builders International Germany“ (NABI), der in Begoro, Ghana, ein Waisenhaus-Projekt für 50 Kinder samt angeschlossener Schule unterstützt. Und schließlich ist es der„Förderverein Kirchenmusik St. Nikolaus Markdorf“, der sowohl die Auftritte des Kirchenchors unterstützt, wie auch die übers Jahr verteilten Orchestermessen.

Das Publikum ist gefordert

„Wir schöpfen aus den Quellen“, erklärt Roland Wohlhüter das Konzept der „Swiss-German-Dixie-Corporation“. Bei ihrer Musik verschmelze die Band weltlichen Blues und geistliche Spirituals. Das Ergebnis seien Gospels der etwas anderen Art. Nicht die europäischen Ohren so vertrauten kunstvoll vorgetragenen Lieder, sondern ein recht urwüchsiger Wechselgesang, der sich aus dem Zusammenspiel von Vorsänger – hier der Band – und der Gemeinde ergibt. Das heißt: „Das Publikum ist gefordert mitzumachen“, erklärt Wohlhüter. Und die Erfahrung von den bisherigen „Swiss-German-Dixie-Corporation“-Auftritten zeigt, dass es ziemlich bald niemanden mehr auf den Bänken hält, wenn die Band loslegt.

Das Konzert am 22. Dezember in der St.-Nikolaus-Kirche beginnt um 17 Uhr.