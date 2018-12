Weihnachtsgebäck, Wildschweingulasch, Winterpflümli und Waffeln – die Besucher des Markdorfer Weihnachtsmarktes dürfen sich am kommenden Wochenende, 7. bis 9. Dezember, vor allem auf kulinarische Leckereien freuen. Denn außer dem Stand von "Elfenbeindesign", an dem es Geschenkideen aus Stoff, Kissen, Dekoration, selbstgenähter Kinderbekleidung und Taschen gibt und der "Zukunftswerkstatt", an dem Ehrenamtliche gespendete Gartenfiguren aus Metall verkaufen, wird es kein Kunsthandwerk geben.

Die Zukunftswerkstatt wird auch in diesem Jahr wieder einen Stand haben und bietet Gartenfiguren aus Metall an. | Bild: Lang, Andreas

Weihnachtsmarkt für Hobbykünstler zu unwirtschaftlich

Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing, begründet dies auf SÜDKURIER-Nachfrage wie folgt: "Die Hobbykünstler verdienen an diesen drei Tagen einfach zu wenig, um wenigstens die Standgebühren wieder reinzuholen." Der Markdorfer Weihnachtsmarkt sei für die Standbetreiber daher nicht wirtschaftlich, so Fieber. Die Standgebühren liegen bei 270 Euro brutto für eine Hütte, inklusive Stromanschluss.

"Diese Entwicklung stimmt mich natürlich traurig", sagt Fieber, die sich in den vergangenen Jahren stark dafür eingesetzt hat, dass das Angebot auf dem Markt für die Besucher attraktiver und größer wird. So wurde auch die Marktstraße mit einbezogen, das ist in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Bewirtet wird nur im Schlosshof.

Start am Freitag um 16 Uhr

Am Freitag können ab 16 Uhr die ersten Leckereien und heißen Getränke an den Hütten, gekostet werden. Das Blechbläser­ensemble des Musikvereins Riedheim unterhält ab 17.15 Uhr die Gäste und bringt weihnachtliche Stimmung in den schön geschmückten Schlosshof. Bereits um 17 Uhr findet die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Georg Riedmann. Bei wärmenden Getränken und kulinarischen Köstlichkeiten ist Gelegenheit Familie, Freunde und Bekannte auf einen netten Plausch zu treffen und sich auf die besinnliche Zeit einzustimmen.

Auf dem Weihnachtsmarkt kann man gesellige Stunden mit der Familie und Freunden verbringen und sich auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmen. | Bild: Lang, Andreas

Bei den Vereinen sind unter anderem der Rotary Club, Fanfarenzug, CDU Markdorf, Sportfreunde Ittendorf/Ahausen und der Vermessungstrupp wieder mit einem Stand vertreten. Die Turmhexen sind neu dabei. Es gibt weihnachtliche Getränke und Speisen, musikalische Unterhaltung und ein Kinderprogramm. Blechbläsergruppen und Chöre werden auf der Bühne im Schlosshof spielen. Wie jedes Jahr dürfen sich die Kinder auf das Märchenkarussell in der Marktstraße freuen. Tradition hat auch der Märchenwald zwischen Schlosshof und Fußgängerzone. Kinder staunen über die Holzfiguren, die ihnen aus den Märchen bekannt sein müssen.

Ehrenamtliche engagieren sich beim Kinderprogramm

Mitglieder der Turmhexen werden der Alten Kaplanei neben dem Hexenturm spannende Geschichten für Kinder erzählen. Im früheren Frühstücksraum des Hotels im Bischofsschloss basteln die Ehrenamtlichen rund um Karl Werkmeister vom Reparatur-Café zusammen mit den Kindern Weihnachtsschmuck für Bäume und Fensterbänke. Das technische Know-how wird dabei spielend vermittelt.

Ehrenamtliche des Reparatur-Cafés basteln Weihnachtsschmuck für Bäume und Fensterbänke. | Bild: Lang, Andreas

Beim Streichelzoo des Kleintierzuchtvereins im Schlossweg können die Kinder Meerschweinchen und Kaninchen streicheln. Meister Feurio und seine Flammengesellen werden am Sonntagnachmittag mit einer Feuershow zauberhafte Momente in die Marktstraße bringen. Hier wird auch Hermann Marte mitmischen, der den Markdorfern sonst als Märchenerzähler bekannt ist.

Öffnungszeiten des Markdorfer Weihnachtsmarktes 2018: Freitag, 16 bis 22 Uhr, Samstag, 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 12 bis 20 Uhr.