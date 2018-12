Mein Name ist Sophia Sandkühler und ich bin seit September in Indien für meinen Freiwilligendienst. Ich arbeite in einem Heim für Mädchen und Jungen in Vijiyawada. Hier unterrichte ich, spiele mit ihnen und erlebe den ganz normalen Alltag mit den Kindern. Beim Anziehen helfen, Wäsche machen, Essen schöpfen oder sie bei den Hausaufgaben unterstützen. Weihnachten werde ich am 23. Dezember feiern.

An Heiligabend wird dann mit allen hundert Kindern gefeiert. Am 25. Dezember werden wir Freiwilligen, die hier arbeiten, den Tag zusammen verbringen und am 26. Dezember geht es zurück in das Heim.

Sophia Sandkühler grüßt aus Indien. | Bild: Privat

Weihnachten wird in meinem Projekt wahrscheinlich groß gefeiert, da es ein christliches Projekt ist. In Indien wird Weihnachten aber generell nicht gefeiert, da nur zwei Prozent Christen hier leben. Ich werde an Weihnachten und an Silvester sicher meine Familie und Freude vermissen. Ob ich überhaupt richtig in Weihnachtstimmung komme, ist bei 30 Grad auch eine Frage.

So ohne Kälte und ohne Plätzchen, Lebkuchen und Punsch wird das eine ganz neue Erfahrung. Ganz liebe Grüße gehen an die Ministranten Markdorf, welche ich vermisse, aber an Weihnachten sicher besonders. Ihr seid eine tolle Truppe und ich hoffe, ihr feiert schön! Meiner Familie und Freuden will ich hier noch einmal wunderschöne Weihnachten wünschen und hoffe ihr hattet tolle Adventstage.

Sophia Sandkühler mit ihren Heimkindern in Indien | Bild: Privat

Sophia Holstein: Weihnachtsgrüße aus Peru

Ich bin Sophia Holstein und im August begann mein Freiwilligendienst in Peru. Seit fast vier Monaten darf ich Caravelí, ein 5000-Seelen-Dorf im Süden Perus, meine zweite Heimat nennen. In der Pfarrschule unterstütze ich die Englischlehrerin, jedoch bin ich auch bei zwei Klassen im Sportunterricht dabei. Mein zweites Arbeitsgebiet ist die Pfarrgemeinde. Dort bin ich Teil der Jugendgruppe, welche für die Firmvorbereitung zuständig ist, helfe bei der Essensverteilung an ältere Leute und gebe verschiedene Workshops. In der Adventszeit habe ich mit Kindern Weihnachtsplätzchen gebacken.

Sophia Holstein sendet Weihnachtsgrüße aus Peru. | Bild: Privat

Aber dieses typische Weihnachtsfeeling kommt nicht ganz auf, wenn man dabei T-Shirt und kurze Hose trägt, nach draußen schaut und vergeblich auf Schnee wartet, weil es auch um 16 Uhr minimal 20 Grad hat. Am 23. Dezember beginnen die ersten Vorbereitungen für das große Fest. Ich freue mich unendlich darauf, dieses besondere Fest in einer anderen Kultur und im Kreise meiner Gastfamilie, die wie eine zweite Familie für mich geworden ist, feiern zu dürfen.

Jedoch werden mir an diesem Fest der Liebe meine Eltern, Omas und Opa und der Rest der Familie ganz besonders fehlen und deswegen schicke ich ganz liebe peruanische Weihnachtsgrüße an meine ganze Familie. Außerdem gehen ganz liebe Grüße an die Minis Markdorf, die einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Natürlich wünsche ich auch allen anderen Leuten, die ich kenne, eine „feliz navidad“ und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!

Sophia Holstein fühlt sich in Caravelí/Peru wohl. | Bild: Privat

Luana Hug: Weihnachten auf La Réunion

Ich heiße Luana Hug und bin seit vier Monaten auf La Réunion, eine französische Insel im Indischen Ozean in der Nähe von Madagaskar. Dort wohne ich als AuPair in einer Gastfamilie und helfe ihnen mit ihrem elfährigen Sohn Stanislas. Nun steht Weihnachten vor der Türe und ich habe bereits mit der Familie Plätzchen gebacken, ein perfektes Beispiel für die deutsche Kultur und Weihnachtsstimmung. Weihnachten selbst ist ein ganz normaler Arbeitstag, erst abends können sich die Franzosen dann auf das Essen freuen. Geschenke gibt es dann am Morgen des 25. Dezembers. Am 26. Dezember ist schon wieder ein normaler Arbeitstag.

Luana Hug verbringt Heiligabend mit ihrer Gastfamilie auf La Réunion. | Bild: Privat

Ich freue mich, die traditionellen Gerichte kennenzulernen und gemeinsam mit meiner Gastfamilie und deren Verwandten zu feiern. Auf der Insel sind die Gerichte anders als in Frankreich und es werden andere Produkte verwendet, wie auch die Früchte Mango und Litschi. In habe nun drei Wochen Urlaub und werden diesen in Tansania verbringen. Dort werde ich auch über Silvester sein. Ich wünsche allen Markdorfern, den SÜDKURIER-Lesern, meiner Familie und Freunden frohe Weihnachten und eine tolle Weihnachtszeit. Ich werde vor allem an Weihnachten, wenn alle beisammen sind, meine Familie sehr vermissen. Weihnachten ist ein Fest der Familie, der Liebe und Besinnung. Leider ist das Weihnachtsfeeling bei hohen Temperaturen nicht das Gleiche, aber auch hier auf der Insel gab es Weihnachtsmärkte und es wurden Weihnachtslichter aufgestellt. Frohe Feiertage!

Luana Hug genießt das Wetter, Strand und Meer auf La Reunion. | Bild: Privat

