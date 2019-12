Mein Name ist Heiko Manz, 21 Jahre, aus dem Deggenhausertal und ich bin seit September für meinen Freiwilligendienst in Palästina. Meine neue Heimat heißt Ramallah, eine Stadt in den palästinensischen Autonomiegebieten im Westjordanland, 14 Kilometer entfernt von Jerusalem. Dort arbeite ich in einem Gästehaus und bin neben administrativen Aufgaben für die Betreuung der Gäste zuständig.

Weihnachtszeit ist etwas sehr Besonderes

Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und das Erleben des Weihnachtsfestes im Heiligen Land beschert ganz andere Erfahrungen als Weihnachten in irgendeinem anderen Teil der Welt. Auch die Tatsache, dass Palästina ein mehrheitlich muslimisches Land ist und Christen lediglich zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen, macht die Weihnachtszeit zu etwas sehr Besonderem.

Weihnachtsgrüße von Heiko Manz aus Palästina und Israel. | Bild: Privat

Dennoch werde ich dieses Jahr kein Weihnachten feiern und fahre stattdessen für zwei Wochen in den Urlaub nach Jordanien. Dort werde ich die Festtage in einem Beduinencamp in der Wüste verbringen, sowie Silvester in der Hauptstadt Amman.

Ganz aussetzen werde ich die Adventszeit nicht und so stehen Besuche der Weihnachtsmärkte in Bethlehem und Ramallah bevor. Ich vermisse die Menschen, mit denen man diese Tage normalerweise verbringt. Deshalb wünsche ich allen eine friedliche und besinnliche Weihnachtszeit, auch denen, die es nicht feiern.

Dana Schmid grüßt aus Mexiko

Mein Name ist Dana Schmid, 23 Jahre, aus Bermatingen und ich bin seit fünf Monaten für mein Auslandssemester in Mexiko. Hier lebe ich in einer Wohngemeinschaft in Guadalajara. Über die Wochenenden reisen wir meistens in kleinen Gruppen und erforschen Mexiko.

Die Bermatingerin Dana Schmid grüßt aus Mexiko. | Bild: Privat

Bei den ganzen neuen Eindrücken und auch durch das sehr warme Klima kommt man leider gar nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Die Vorweihnachtszeit mit Adventskranz, Keksen, Nikolaus und Adventskalender gibt es hier leider nicht. Dass Weihnachten bevor steht, merkt man lediglich durch die sehr kitschige Weihnachtsdekoration.

Mit ein paar anderen Austauschstudenten haben wir uns am ersten Advent jedoch trotzdem einen schönen Abend mit Keksen, Musik und Glühwein gemacht. Ich habe das Glück und darf Weihnachten ganz typisch bei der Familie eines mexikanischen Freundes feiern, die mich ganz herzlich in ihre Mitte aufgenommen hat.

Getrunken wird „Ponche de frutas navideño“ (Früchtepunsch) oder „Atole de leche“ (Ein Getränk aus Kakao, Zimt, Milch und Maismehl) und gegessen wird Truthahn und „Tamales“ (Maisbrei gefüllt mit Käse oder Fleisch und in den Maisblättern gedünstet).

Dana Schmid fühlt sich in Mexiko wohl. | Bild: Schmid, Dana

Als Dessert gibt es „Rosca de Reyes“, ein Dreikönigskuchen, in den kleine Figuren gebacken wurde. Wer eine Figur in seinem Stück hat, muss die „Tamales“ zu Neujahr bezahlen. Dann gibt es noch Bescherung, eine Piñata, man geht zu den Häusern von Familie und Freunden und singt vor der Tür das Lied „Pedir Posada“, das die Suche nach einer Herberge von Josef und Maria symbolisiert.

Das wird sicher eine tolle Erfahrung, richtige Weihnachten wie zuhause mit der Familie kann es jedoch nicht ersetzen. Ich wünsche allen SÜDKURIER-Lesern und natürlich vor allem meiner Familie und Freunden ein wunderschönes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage. In diesem Sinne „Feliz Navidad“.

Vanessa Kaplan feiert Weihnachten in Peru

Ich heiße Vanessa Kaplan, 19 Jahre, aus Deggenhausertal und bin seit Mitte August in Caravelí, einem 5000 Seelen-Dorf im Süden Perus, in dem ich meinen einjährigen Freiwilligendienst mache. In der Pfarrschule unterstütze ich den Sportlehrer sowie die Kunstlehrerin.

Außerdem bin ich in der Pfarrgemeinde aktiv und habe bereits mit anderen Jugendlichen die Firmvorbereitung mit geleitet. Auch wenn schon überall Weihnachtskrippen zu sehen sind und Weihnachtslieder ertönen, bin ich bei 25 Grad noch nicht in der sonst gewohnten kalten Weihnachtsstimmung.

Vanessa Kaplan, Deggenhausertal, verbringt Weihnachten in Peru. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Vielleicht ändert sich das noch, wenn die Bäume im Park weihnachtlich geschmückt sind und Weihnachtsplätzchen gebacken wurden. Diese Weihnachten werde ich mit meiner Gastfamilie feiern, die für mich schon wie eine zweite Familie geworden ist.

Am 24. Dezember gehen wir um 22 Uhr in die Messe und um Mitternacht gibt es traditionell Truthahn, heiße Schokolade mit Panetón, eine Bescherung und ein Feuerwerk. Am 25. Dezember werden wir den Tag am Strand verbringen. Ich freue mich riesig, dass ich das Fest der Liebe und Besinnung in einer ganz neuen Kultur miterleben darf.

Vanessa Kaplan grüßt aus Lima. | Bild: Kaplan, Vanessa

Jedoch weiß ich, dass mir an Weihnachten, wenn meine ganze Familie in Deutschland zusammensitzt, diese ganz besonders fehlen wird und so sende ich liebe sonnige peruanische Weihnachtsgrüße an alle Bekannten.

Im Januar geht es nach Lomas. Dort werde ich in einer „Climatica“ mithelfen. Dies ist ein Camp am Meer für Kinder, die in den Anden leben und nicht die finanziellen Mittel oder Möglichkeiten haben, das Meer kennenzulernen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Adventstage, wünsche allen „Feliz Navidad“ und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020!

Madlena Kahlo verbringt das Fest in Beirut

Mein Name ist Madlena Kahlo, 24 Jahre, aus Bermatingen und seit knapp vier Monaten studiere ich in Beirut, im Libanon. Wusste ich im August noch kaum etwas über den Nahen Osten, fühlt es sich inzwischen wie ein zweites Zuhause an. Hier taucht trotz anhaltender Proteste an immer mehr Ecken der Stadt Weihnachtsdekoration auf. Es ist spannend mitzuerleben, wie im Libanon mit 18 anerkannten unterschiedlichen Religionsgemeinden die Feiertage zelebriert und akzeptiert werden.

Madlena Kahlo inmitten einer Menschenkette auf den Straßen von Beirut. | Bild: Privat

Doch wenn es zwar langsam kühler wird, ist es ein ganz anderes Setting für Weihnachten, als ich es sonst meistens gefeiert habe. Dank meines Vaters habe ich aber trotzdem Weihnachtsdeko in meiner Wohnung, die mich an die Feiertage am Bodensee erinnert – großes Dankeschön und ganz liebe Grüße! Neben Prüfungsvorbereitung verbringe ich diesen Advent mit Ausflügen ans Meer und die Berge, oder wie hier mit meiner Mitbewohnerin Lina, bei der Olivenernte.

Madlena Kahlo mit ihrer Mitbewohnerin Lina bei der Olivenernte. | Bild: Privat

Auch wenn ich Weihnachten und das Neue Jahr auf der anderen Seite vom Mittelmeer verbringe, denke ich viel an meine Familie und bin in Gedanken dabei. Besonders möchte ich meinen kleinen Neffen Marley grüßen, der sein zweites Weihnachten feiert und diese Zeit noch voller Wunder wahrnimmt.

Aber auch meine Mama, die in Bermatingen feiert und die ich in Gedanken umarme, meine Schwestern, die ich sehr vermisse und meinen Vater, der den Baum bestimmt wieder wunderschön geschmückt hat. Ich wünsche euch allen ein schönes, entspanntes und harmonisches Fest, drücke euch ganz fest und hab euch lieb!