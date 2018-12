Letzten Freitag war es soweit: der Weihnachtsbasar am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) öffnete wieder seine Türen. Damit hatte das einjährige Warten ein Ende. Viele Wochen lang hatten die Vorbereitungen gedauert, die Schüler wie Eltern zu Bäckern, Bastlern, und Dekorateuren gemacht hatten. Und wie in jedem Jahr sollen die Einnahmen aus Süßigkeiten und Geschenke-Verkauf nicht allein die Klassenkassen auffüllen, sondern überdies zum Großteil karitativen Zwecken zugutekommen.

Neben Bildungsprojekten in Bangladesch und Bolivien soll auch ein Anti-Aggressionstraining für unbeherrschte Schüler finanziell unterstützt werden. „Als ich meine Klasse gefragt habe, ob sie wirklich mitmachen möchte, waren alle sofort begeistert", erzählt Veronika Elflein, Leiterin der Verbundschule aus Werkreal- und Realschule am BZM, "da war weder ein Zögern noch ein Zweifeln zu spüren." zudem stünden alle hinter den Hilfsprojekten, beschreibt die Rektorin die Stimmung in der Schülerschaft.

Luna und Mia bereiten Schupfnudeln zu, die sich auf dem Weihnachtsbasar großer Beliebtheit erfreuen. Der Erlös aus dem Verkauf kommt nicht nur der Klassenkasse zugute, sondern auch verschiedenen Projekten. | Bild: Jörg Büsche

Draußen gibt‘s Schupfnudeln, drinnen Gedränge und lauten Trubel – hier preist jemand Gebäck an, dort offeriert eine andere den Vorbei-Strömenden Schoko-Äpfel. Und über allem liegt der Duft von süßen Waffeln und würzig-herzhaft Zubereitetem. Das Weihnachtliche wird sich spätesten dann einstellen, wenn die von den Schülern gesteckten Advents-Kränze und der liebevoll gebastelte Schmuck für den Baum in Position für Heiligabend gebracht ist. Ob allerdings die Kekse die kommenden drei Wochen bis zur Bescherung noch überstehen, das scheint eher fraglich, so lecker, wie sie aussehen.

Schoko-Äpfel satt gibt‘s bei Catarina, Jessica, Ilayda und Johanna auf dem Weihnachtsbasar des BZM. | Bild: Jörg Büsche

Gleich am Eingang zeigt die Schüler-Mit-Verwaltung (SMV) Initiative. Sophie, Marie und Kai, alle drei sind Klassensprecher, werben für einen Reinlichkeitswettbewerb. „Manche unserer Räume sind schon ziemlich ramponiert“, erklärt Marie. Wobei der Umstand, dass sie nicht immer nur von derselben, sondern auch von anderen Klassen benutzt werden, der Sauberkeit und Ordnung nicht besonders zuträglich sei. Das SMV-Projekt sieht nun regelmäßige Kontrollen durch die Schüler, einen Bewertungskatalog, ein Belohnungs- und Strafpunkte-System sowie einen Pokal für die reinlichste Klasse vor.

Layan, Ghalia, Zerwa und Neymah bieten selbst zubereitete Spezialitäten an, die vielen Besuchern ausgezeichnet schmecken. | Bild: Jörg Büsche

Schon jetzt einen Preis verdient haben indessen Julian, Lucas Patrick, Hanna, Angi, Jessica und Merle aus der 7a des Gymnasiums, die als Advents-Septett ihre zahlreichen Zuhörer im Oberstufenraum mit flott gespielten Vorweihnachtsweisen begeisterten.

Gar nicht weihnachtlich dagegen wirkte, was die 5b des Gymnasiums auf die Bühne des Theaterstudios brachte. Zank und Streit zwischen den Eltern und zwischen den beiden Geschwistern. Zürnen und Schimpfen wirkten beeindruckend echt, sodass der engelhafte Weihnachtsgeschenk-Bringer wie aus einer anderen Welt zu kommen schien.

