Einmal im Leben ein Geschenk bekommen – für Kinder, die in armen Ländern Osteuropas leben, ist das ein Moment, den sie nie vergessen werden. Dafür sorgt seit vielen Jahren die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" des Vereins "Geschenke der Hoffnung".

Die Freude bei der Weihnachtsfeier, hier 2017 in Weißrussland, kurz vor dem Öffnen der Päckchen ist groß. | Bild: Geschenke der Hoffnung, Maurice Ressel

Gabriele Tepper und Waltraud Zeller-Fleck werden zum 11. Mal bedürftigen Kindern eine Freude bereiten: mit einem Schuhkarton, den jeder, der mitmachen möchte, mit verschiedenen Dingen zusammenstellen kann.

Gabriele Tepper (links) und Waltraud Zeller-Fleck organisieren zum elften Mal im Mehrgenerationenhaus die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". | Bild: Nosswitz, Stefanie

Kuscheltier darf nicht fehlen

Zu den Inhalten gehören beispielsweise Spielzeug, Schulmaterialien, Kuscheltier, Süßigkeiten, Hygieneartikel und Kleidung. "Im vergangenen Jahr haben uns Sachen zum Anziehen gefehlt", sagt Gabriele Tepper, die die Aktion in Markdorf initiiert hat und dankbar ist, dies mit dem Mehrgenerationenhaus machen zu können. 161 Schuhkarton wurden 2017 abgegeben, 2016 waren es 105.

Die Schuhkartons können bis zum 15. November abgegeben werden, dann werden diese von einem Team kontrolliert und eventuell nachbearbeitet – denn nicht alle Gegenstände dürfen in Länder wie Polen, Ungarn, Rumänien, Moldawien und die Mongolei eingeführt werden. "Allerdings sind die Zollbestimmungen nicht mehr ganz so streng", berichtet Tepper aus Erfahrung.

Gegenstände müssen neu sein

Wichtig sei, dass die Gegenstände nicht gebraucht sind und im Schuhkarton keine Flüssigkeiten, Literatur, Lebensmittel, Zerbrechliches oder gefährliche Dinge zu finden sind.

Wer keinen kompletten Karton packen möchte, kann im Mehrgenerationenhaus Einzelspenden in einen Korb legen. Diese werden dazu gepackt. Das können auch Postkarten oder kleine Basteleien sein. "Wir finden für alles eine Verwendung", so Tepper. Eine Nachbarin strickt zum Beispiel Mützen in verschiedenen Farben und Größen, die sie dann spendet.

Viele der Geschenke in den Schukartons bereiten den Kindern nicht nur große Freude, sondern sind auch sehr nützlich für den täglichen Gebrauch. | Bild: Geschenke der Hoffnung, David Vogt

"Geld zu geben ist einfach. Ich wollte etwas Persönliches beitragen", so Tepper über ihre Motivation. Auch für Waltraud Zeller-Fleck ist die Aktion eine Herzensangelegenheit. "Wir möchten Freude schenken und die Idee von Mitmenschlichkeit wachhalten."

Auch Familienmitglieder freuen sich mit, denn viele können es sich nicht leisten, ihren Kindern oder Enkeln eigene Geschenke zu machen. | Bild: Geschenke der Hoffnung, David Vogt.

So wird gepackt: Den Schuhkarton liebevoll dekorieren oder eine vorgefertigte Box im Mehrgenerationenhaus abholen.

Das Paket mit einem besonderen Spielzeug und neuen Geschenkartikeln wie Schulmaterialien, Süßigkeiten, Hygieneartikel und Kleidung füllen und einen persönlichen Gruß/Foto dazulegen.

Den Karton mit einem Gummiband verschließen, nicht zukleben und mit einem Etikett versehen, für wen (Junge/Mädchen und Altersgruppe) das Paket bestimmt ist.

Bis 15. November kann man den Schuhkarton im Wohnzimmer des Mehrgenerationenhauses abgeben. Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags, 9 bis 17 Uhr, freitags, 9 bis 12.30 Uhr und sonntags, 14 Uhr bis 17 Uhr.

