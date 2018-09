von SK

Markdorf – Die Weber Automotive GmbH, ein nach eigenen Angaben weltweit führendes Unternehmen der Fahrzeugzulieferindustrie im Bereich der Komplettbearbeitung von komplexen Antriebskomponenten, verändert im Zuge der weiteren Wachstums- und Internationalisierungsstrategie ihr operatives Management und setzt eine neue Führungsstruktur um: Mit Wirkung zum 1. Oktober wurde Frank Grunow (53), nach Unternehmensangaben ein Produktions- und Automobilexperte mit langjähriger Führungserfahrung, zum CEO und CTO in Personalunion von Weber Automotive berufen. Dies gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt.

Trio an der Spitze

Grunow ist promovierter Diplom-Ingenieur der Werkstoffkunde und Metallurgietechnik und soll bei dem Markdorfer Unternehmen seine Kompetenzen in der Automobilzulieferindustrie sowie in der Internationalisierung von familiengeprägten Unternehmen einbringen, heißt es in einer Mitteilung von Weber Automotive. Zu seinen beruflichen Stationen gehören laut Weber Führungspositionen bei Federal Mogul, Eisenwerk Brühl, Kienle und Spiess sowie bei Profil-Verbindungstechnik. Gemeinsam mit Siegfried Schlabschi als CFO und Dieter Albers als Interims-COO werde Grunow das operative Geschäft und langfristige Wachstum von Weber Automotive verantworten, heißt es.

Langfristige Strategie

Die Stärkung des operativen Managements und die neue Führungsstruktur seien wichtige Schritte in der langfristigen Wachstumsstrategie von Weber Automotive. Gemeinsam wollen die Gesellschafter, die Investmentgesellschaft Ardian sowie die Gründerfamilie Weber, und das Management die Position von Weber Automotive als Zulieferer der internationalen Fahrzeugindustrie weiter ausbauen, heißt es in der Mitteilung. Hierzu investiere das Unternehmen in innovative Entwicklungs-, Bearbeitungs- und Fertigungstechnologien, erhöhe mit dem Bau einer neuen Fertigungshalle am Hauptstandort Markdorf seine Produktionskapazität in Deutschland und erweitere seine internationale Präsenz.

Die Gründerfamilie Weber bleibe signifikant am Unternehmen beteiligt und begleite auch künftig die strategische Entwicklung der Gesellschaft aktiv auf Beirats- und Holdingebene. Der amtierende CEO Daniel Weber wird mit dem Eintritt von Grunow in den sechsköpfigen Beirat von Weber Automotive wechseln und dort zusammen mit Albert Weber als Unternehmensgründer das Gewicht der Familie stärken.

Neue Geschäftsfelder abseits des Verbrennungsmotors

Christian Weber soll als noch amtierender CTO eine neue Rolle auf Holdingebene einnehmen und sich dort ausschließlich auf die strategische Weiterentwicklung der Gruppe fokussieren. Er werde sich insbesondere auf Zukunftsthemen jenseits des Verbrennungsmotors konzentrieren, wie etwa Medizintechnik und Elektromobilität, heißt es. Darüber hinaus hält die Familie neben ihrer Beteiligung am Unternehmen das alleinige Eigentum an den Betriebsimmobilien von Weber Automotive und entwickelt und finanziert auch die neue Fertigungshalle am Standort Markdorf.

Albert Weber (rechts, mit Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann, links) hatte 1969 das Unternehmen gegründet. Inzwischen ist er Vorsitzender des Beirats von Weber Automotive. | Bild: Helga Stützenberger

„Mit Dr. Grunow konnten wir einen absoluten Spitzenkandidaten für die Rolle als CEO/CTO gewinnen und das operative Management wesentlich stärken“, wird Daniel Weber zitiert: „Das ist ein wichtiger Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie von Weber Automotive und erlaubt uns als Gründerfamilie, uns stärker als bisher auf die strategischen Themen zu konzentrieren."

„Weber Automotive hat sich in den vergangenen Jahren von einem kleinen Familienunternehmen zu einem bedeutenden und technologisch führenden Automobilzulieferer entwickelt“, äußert sich laut Mitteilung der designierte CEO und CTO Grunow: „Das Unternehmen hat enormes Potenzial, und ich freue mich darauf, dieses in Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen, dem Management-Team, der Gründerfamilie und den Gesellschaftern zu realisieren.“

Das Unternehmen Weber Automotive fertigt Antriebskomponenten für Pkw, Nutzfahrzeuge und Freizeitmobile. Dabei liegt der Fokus auf der Bearbeitung von komplexen Motor- und Getriebekomponenten und der Montage kompletter Systeme. Weber Automotive hat rund 1500 Mitarbeiter an sieben Produktionsstandorten in Deutschland, den USA und Ungarn. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Markdorf (Bodenseekreis). Gegründet wurde das Unternehmen 1969 von Albert Weber.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein