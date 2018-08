Markdorf vor 1 Stunde

Wasserolympiade und Skywalk-Park: Ferienspiele enden nach einer Woche voller Programm

Auf der Wiese am Weiher in Markdorf ging es eine Woche lang rund: Bei den Ferienspielen tummelten sich hier 100 Kinder, die bastelten und kickten, zusammen aßen und sangen. Am Freitag endete die Ferienaktion.