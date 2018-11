Bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag hält auch in diesem Jahr ein Schüler die Rede in der Aussegnungshalle des Markdorfer Friedhofs: Leon Stokhammer. Der 17-Jährige besucht das Gymnasium am Bildungszentrum (BZM) und ist seit einem guten Jahr Schülersprecher. "Mich hat er durch seinen Einsatz in der SMV, der Schülermitverwaltung, beeindruckt", erklärt Lehrerin Margit Looser, warum die Wahl auf Leon Stokhammer gefallen ist.

"Er besitzt die notwendige geistige Reife, um sich eines so schwierigen Themas wie des Gedenkens, Erinnerns an die Toten von Kriegen und von Verfolgung anzunehmen", versichert die Deutschlehrerin, die Leon Stokhammer jedoch nur aus der SMV kennt, nicht als vor ihr unterrichteten Schüler. Trotzdem ist sie zuversichtlich, dass er der inhaltlichen Fülle seines Vortrag gewachsen ist. Und dass er seine Gedanken auch seinen Zuhörern vermitteln kann. Was, wie Margit Looser betont, in den vergangenen fünf Jahren stets gelungen sei. So lange halten BZM-Schüler die Volkstrauertagsvorträge. "Wofür ich bisher auch nur positive Rückmeldungen bekommen habe", erklärt die Gymnasial-Lehrerin.

Leon Stokhammer vergleicht es mit "einem Sprung ins kalte Wasser". Als Margit Looser ihm vorschlug, die Rede zu halten, "war ich mir gar nicht klar, was auf mich zukommt". Sehr wohl bewusst sei ihm jedoch sofort gewesen, dass es eine "große Herausforderung" sein würde. Zunächst hielt Stokhammer seine eigenen Gedanken fest zum Thema Krieg/Frieden-Erinnern/Gedenken. Dann weitete er die durch intensivere Recherchen im Internet und in der Bibliothek aus. Eine seiner Leitlinien dabei war, "inwieweit bin ich, ist meine Familie von diesen Dingen berührt?" Ein anderer Aspekt war die Friedenssicherung – durch Politik, "aber auch durch den Einsatz mit der Waffe", erklärt der 17-jährige Gymnasial-Schüler, der längst in die Phase des Formulierens gekommen ist.

Die Gedenkstunde findet am Sonntag, 18. November, 11.15 Uhr, in der Aussegnungshalle des Friedhofs statt. Ein Ensemble der Stadtkapelle und der Markdorfer Gospelchor begleiten die Zeremonie musikalisch. Neben Leon Stokhammer wird Bürgermeister Georg Riedmann sprechen, bevor an den Ehrenmälern für die Gefallenen und die Vertriebenen Kränze niedergelegt werden.

