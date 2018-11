Steffi Haas hat die Diskussion um Für und Wider des Rathaus-Umzuges ins Bischofsschloss aufmerksam verfolgt. "Die Diskussion ist toll und die Abstimmung wichtig", sagt die Markdorferin. Allerdings sei sie als Privatperson traurig, sie habe das Gefühl, dass die Debatte die Stadt spalte. "Das ist eine ganz schöne Nummer, die hier abläuft", so Haas. Für Elisabeth Moll-Simons hätte das Ganze ein "abenteuerliches Geschehen" für die Bürger werden können, allerdings seien diese "vergessen und nicht mitgenommen worden", kritisiert die Markdorferin.

Die Meinungen an dem Abend gehen auseinander, das dürfen sie auch. Gabriel Beck findet es gut, dass das Rathaus ins Bischofsschloss umziehen soll. "Jeder hat ein Recht auf seine Meinung und ich finde es spannend zu beobachten, wie diese unterschiedlichen Meinungen ausgetauscht werden", so der 21-jährige Markdorfer. Für ihn ist klar, dass er beim Bürgerentscheid am 16. Dezember abstimmen wird. "Ich habe mich mit dem Thema befasst und es wird auch bei mir im Freundeskreis darüber diskutiert".

Debatte wird aufmerksam verfolgt

Neben Gabriel Beck sitzt Moritz Vorast. Der 22-Jährige wohnt zwar in Bermatingen und ist daher nicht stimmberechtigt, doch verfolgt er die Debatte aufmerksam in den sozialen Medien. "Es ist wichtig, dass sachlich und kontrovers diskutiert wird", so Vorast, der es gut findet, dass ein Bürgerentscheid stattfindet. Wie der ausgehen wird? "Ich kann das Stimmungsbild nicht einschätzen".

Moritz Vorast (links) und Gabriel Beck verfolgen aufmerksam die Diskussion. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Auch Thilo Stötzner möchte keine Prognose abgeben. "Ich denke, das wird eine knappe Angelegenheit", so Stötzner. Seiner Meinung nach seien der "Initiative Bischofsschloss" an diesem Abend die Argumente ausgegangen. Martin Seeberger hat in seinem Umfeld beobachtet, dass mehr Personen gegen den Umzug seien. "Die Bürger haben sich nicht gut informiert gefühlt", sagt Seeberger, der den Rathaus-Umzug für die richtige Entscheidung hält. Für Thilo Stötzner ist vor allem eins wichtig: "Es wird Zeit, dass das Thema durch ist. Dann kehrt auch wieder Ruhe ein."

Bernd Wagner: Umzug bringt keinen "Mehrwert"

Bernd Wagner und Gerhard Puschkarksy sind gegen den Umzug des Rathauses in Bischofsschloss. "Ich kann keinen Mehrwert erkennen", sagt Wagner. Für ihn stünden andere Themen wie der Umbau der Jakob-Gretser-Schule oder Straßensanierung an vorderster Stelle. "Mit dem Geld kann man dringendere Aufgaben angehen". Für die Nutzung des Bischofsschlosses könnte er sich eine "Gastro-Geschichte" vorstellen, die nicht hochpreisig und ins öffentliche Leben eingebunden sein sollte.

Bernd Wagner wünscht sich eine "Gastro-Geschichte" im Bischofsschloss. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Wichtige Entscheidung für die kommenden Jahre

"Für Markdorf ist der Bürgerentscheid eine ganz wichtige Entscheidung für die kommenden 20 bis 30 Jahre", stellt Gerhard Puschkarksy fest. In seinen Augen wurde der Einstieg ins Thema vonseiten der Verwaltung und des Gemeinderates falsch gemacht. "Da ist viel im Verborgenen gelaufen und nie nach Alternativen gesucht worden". Markdorf habe seit über zehn Jahren kein Gesamtkonzept für die Stadt.