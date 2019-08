Nachdem in der vergangenen Woche die Schluchtweg-Tour in Ludwigshafen auf Mittwoch, 28. August, verlegt werden musste, hoffen die Verantwortlichen nun auf mehr Wetterglück. Die Touren 2019 vom Schwäbischen Albverein, Ortsgruppe Markdorf, und der SÜDKURIER-Lokalredaktion Markdorf starten am Donnerstag, 15. August. Dann treffen sich alle wanderbegeisterten Leser und Leserinnen im Deggenhausertal.

Besuch beim Hauenschreiner Hof

Die Tour mit Wanderführer Josef Strasser führt vom Ausgangspunkt über Feldwege zum Kohltobel, einem ausgewiesenen Bannwald. Von dort geht es über Unterlimpach zum Hauenschreiner Hof. Der Hof der Familie Müller liegt im Deggenhausertal außerhalb von Limpach auf 650 Metern über dem Meerespiegel am Höchsten, dem höchsten Berg des Linzgaus. Der Biohof wird als Familienbetrieb im Vollerwerb bereits seit über 30 Jahren biologisch bewirtschaftet. Ziegen und Mastrinder weiden auf dem Grünland rund um den Hof. Der Hauenschreiner Hof ist Sitz der Käserei „Natürlich vom Höchsten“, in der die Ziegenmilch zu den verschiedensten Sorten Ziegenkäse verarbeitet wird.

Mit Wanderführer Josef Strasser darf sich die Wandergruppe auf so manche Steigung im Deggenhausertal freuen. | Bild: Heß, Jan Manuel

Weiter geht es von dort zurück nach Limpach und durch den Ort, über den Josef Strasser einiges zu erzählen hat. Anschließend geht es für die Teilnehmer auf dem alten Kirchweg nach Magetsweiler und durch Wälder bis zum Ortseingang von Azenweiler. „Der Kirchweg ist ein wunderschöner, naturbelassener Weg, den die Gemeinde neu hergerichtet hat“, sagt Josef Strasser, der mit Wanderführer Theo Kausch seit Beginn der Touren im Jahr 2012 dabei ist. Auf dem Premiumwanderweg „Bergtour Höchsten“ geht es dann zurück nach Limpach.

Start der Wanderung ist um 14 Uhr am Pfarrhaus (St. Georgsweg 10, 88693 Deggenhausertal) in Limpach. Hier gibt es Parkmöglichkeiten. An der Wanderung kann jeder teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen. Getränke, ein kleiner Snack und Wanderstöcke sind zu empfehlen. Anschließend ist eine Einkehr geplant.