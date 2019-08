Die erste gemeinsame Leserwanderung bei den Sommertouren 2019 des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Markdorf und der Markdorfer SÜDKURIER-Lokalredaktion führt nach Ludwigshafen. Dort wartet am Mittwoch, 7. August, auf die Teilnehmer eine Wanderung auf dem sogenannten Schluchtweg. Start ist um 13.30 Uhr in der Straße Bodenseeblick im Neubaugebiet in Ludwigshafen, dort stehen Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Wanderführer der ersten Tour ist Theo Kausch.

Der Schluchtweg, der sich durch den Gießbachtobel windet, führt die Wanderer zunächst bergauf und durch den Wald. Die grüne Naturoase begleitet vom Plätschern des Gießbachs ist ein schattenreicher, sehr idyllischer Wanderweg. Auf dem Stettelberg, bei günstiger Wetterlage ein beliebter Startplatz der Drachen- und Gleitschirmflieger, hat man eine herrliche Aussicht auf den See und dem Bodanrück, sodass hier eine kurze Rast eingelegt wird.

Wanderführer Theo Kausch hat die Wanderung ausgesucht. | Bild: Schönlein, Ute

Von dort geht es über den Kohlberg hinunter zum Blütenweg. Auf diesem wandert die Gruppe dann weiter Richtung Grillplatz Bettental, ständiger Wegbegleiter ist herbei der Blick auf See, und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung ist rund zehn Kilometer lang und die Gehzeit beträgt rund drei Stunden. Anschließend ist eine Einkehr in Sipplingen geplant.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen sowie Getränke, Snack, festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung dabei haben. Die Wanderung findet auch bei Regen statt, dann wird gegebenenfalls eine verkürzte Strecke gelaufen. Der SÜDKURIER und der Schwäbische Albverein freuen sich auf einen schönen gemeinsamen Nachmittag und viele wanderbegeisterte Leser und Leserinnen.