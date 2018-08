Es ist Sommerzeit, Ferienzeit und Wanderzeit: Bereits im siebten Jahr laden der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Markdorf und die Markdorfer SÜDKURIER-Lokalredaktion ihre wanderbegeisterten Leser und Leserinnen zur beliebten Sommer-Aktion „Das Wandern ist des Lesers Lust“ ein. In den vergangenen Jahren haben bereits viele Wanderfreunde an den Touren teilgenommen und waren jedes Mal sehr begeistert. Nun heißt es auch 2018 wieder: Rucksack packen, Wanderschuhe schnüren und die nahe Heimat gemeinsam zu Fuß entdecken.

Auf Wandertour in der Region

Auf vier ganz unterschiedlichen Routen, die die bekannten und geschätzten Wanderführer Theo Kausch, Josef Strasser, Ernst Bodenmüller und Sigrun Schumacher zusammengestellt haben, lernen die Teilnehmer die Region rund um dem Bodensee, Linzgau und Oberschwaben – neben viel Bewegung gibt es geschichtliche und heimatkundige Informationen.

Für alle Daheimgebliebenen, aber auch für Urlauber, besteht die Gelegenheit, Orte wieder zu entdecken, an denen man schon lange nicht mehr gewesen ist, immer schon mal hinwollte, aber es zeitlich nicht geschafft hat oder man kann ganz neue Eindrücke gewinnen. In der Gruppe und unter fachkundiger Führung macht das umso mehr Spaß.

Vier Mal mittwochs ab 13.30 Uhr

Die Wanderungen finden jeweils am Mittwochnachmittag ab 13.30 Uhr statt. Damit sich jeder interessierte Teilnehmer rechtzeitig informieren kann, wohin die Tour geht, werden diese im Markdorfer SÜDKURIER und online vorgestellt. Die erste Wanderung „Der Stille Bach bei Weingarten“ am Mittwoch, 15. August, wird am Montag, 13. August, im Detail beschrieben.

Die zweite Wanderung führt am 22. August durchs „Obere Linzgau“ nach Heiligenholz und Großschönach. Die erste Tour übernimmt Wanderführer Theo Kausch, die zweite Josef Strasser.

Theo Kausch, Josef Strasser, Sigrun Schumacher und Ernst Bodenmüller (von links), Wanderführer bei der Markdorfer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, haben die Touren zusammengestellt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Am Mittwoch, 29. August, nimmt Ernst Bodenmüller die Wanderer mit auf den Wein- und Apfelweg zwischen Immenstaad und Hagnau. Die letzte Wanderung am 5. September hat Sigrun Schumacher zusammengestellt und sie findet zwischen Ahausen und Ittendorf statt.

Alle Wanderungen sind leicht zu laufen, haben eine Wegstrecke zwischen zehn und zwölf Kilometern und dauern etwa drei Stunden. Nach jeder Tour besteht die Möglichkeit zur gemeinsamen Einkehr.

Ungeübte und Familien willkommen

Die Strecken wurden so ausgewählt, dass sie auch für Ungeübte zu bewältigen sind. Auch Familien mit Kindern sind willkommen, auf Kinderwägen sollte verzichtet werden. Wichtig für die Wanderungen sind festes Schuhwerk, Trinken, kleines Vesper, Kopfbedeckung und auch ein Regencape sollte im Rucksack sein. Die Teilnahme besteht auf eigene Gefahr.

Die Teilnehmer können sich auf schöne Wanderwege freuen. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Mitmachen können alle, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft haben und Spaß in der Natur erleben möchten. Die Wanderführer nehmen die Leser mit zu den schönsten Ecken in der Region. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig, einfach zum Treffpunkt kommen.

Die Wanderungen sind kostenlos und finden auch bei schlechtem Wetter statt, dann wird vor Ort entschieden, ob man eine verkürzte Strecke läuft. Der Schwäbische Albverein und die Markdorfer Lokalredaktion freuen sich auf schöne Nachmittage.

Die Touren im Überblick 15. August: Wanderung "Der Stille Bach bei Weingarten" mit Theo Kausch. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz beim Freibad in Weingarten-Nessenreben. Die dreistündige Tour ist rund zehn Kilometer lang.

Wanderung "Der Stille Bach bei Weingarten" mit Theo Kausch. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz beim Freibad in Weingarten-Nessenreben. Die dreistündige Tour ist rund zehn Kilometer lang. 22. August: Wanderung "Oberer Linzgau" mit Josef Strasser. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Wanderparkplatz unterhalb von Heiligenholz. Die Rundwanderung beträgt etwa 11 Kilometer und dauert rund drei Stunden.

Wanderung "Oberer Linzgau" mit Josef Strasser. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Wanderparkplatz unterhalb von Heiligenholz. Die Rundwanderung beträgt etwa 11 Kilometer und dauert rund drei Stunden. 29. August: Wanderung auf dem Wein- und Apfelweg zwischen Immenstaad und Hagnau mit Ernst Bodenmüller. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Wanderparkplatz am Neuen Friedhof zwischen Immenstaad und Kippenhausen. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, die Strecke beträgt rund elf Kilometer.

Wanderung auf dem Wein- und Apfelweg zwischen Immenstaad und Hagnau mit Ernst Bodenmüller. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Wanderparkplatz am Neuen Friedhof zwischen Immenstaad und Kippenhausen. Die Wanderung dauert etwa drei Stunden, die Strecke beträgt rund elf Kilometer. 5. September: Wanderung "Ahausen" mit Sigrun Schumacher. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr beim Gasthaus "Frieden" in Ahausen. Die leichte Wanderung ist 12 Kilometer lang und dauert etwa drei Stunden.

