Strahlende Sonne, blauer Himmel, hohe Temperaturen stellen kaum noch einen Reiz dar. Die Allermeisten hoffen auf Abkühlung und auf Regen. Doch beides steht bis auf Weiteres kaum in Aussicht. Stattdessen reihen sich die heißen Tage, an denen die Quecksilber-Säule über die 30-Grad-Marke hinaus klimmt.

Mitarbeiter der Stadtgärtnerei im Dauereinsatz

Stress bereitet die anhaltende Hitze auch Stadtgärtnerin Monika Beder und ihren Mitarbeitern. Heike Breitinger hat in diesen Tagen besonders viel zu tun mit dem Gießen junger Bäume. "Wir sind quasi im Dauereinsatz, um die Bäume zu wässern", sagt sie.

Gemeint sind insbesondere jene jungen Heimbuchen, Birken oder Platanen, die in den vergangenen Jahren angepflanzt worden sind – zum Beispiel am Stadtgraben oder im Süden der Stadt. Deren Wurzeln reichen kaum in die Tiefe. Und oben sei die Erde trocken. In der Folge rücken die Gärtnerei-Mitarbeiter aus und wässern ihre grünen Schützlinge. Weshalb im Moment wenig Zeit für andere Aufgaben bleibt. 80 bis hundert Liter beträgt der tägliche Bedarf einer armdicken Birke.

Hitze führt vermehrt zu gesundheitlichen Problemen

"Derzeit kommen immer mehr Patienten, die über Kreislaufprobleme klagen", erklärt Roland Berger, Facharzt für Innere Medizin im Markdorfer Gesundheitszentrum. Laut einer Umfrage einer Krankenkasse leidet "fast jeder Zweite" aktuell unter Gesundheitsproblemen.

Mehr trinken, nicht hinaus gehen oder im Schatten bleiben zählen ebenso Verhaltensregeln wie der Genuss leichterer Kost und das Sich-Abkühlen mit Wasser. Verhaltensweisen, die von Kindern quasi selbstverständlich befolgt werden, wie Erzieher Peter Degenhart beobachtet. Verhaltensweisen, zu denen die Pflege-Kräfte der Markdorfer Sozialstation den von ihnen betreuten Senioren raten, sofern die sie nicht schon von sich aus praktizieren. Verhaltensweisen, die sich einerseits noch durch manchen Tipp ergänzen lassen. Aber auch Verhaltensweisen, die andererseits von allzu vielen nicht an den Tag gelegt werden, obwohl sie geboten wären.

Leichte Kost und zeitiges Lüften

Bei Hitze empfiehlt Maria Stump die Wärmflasche. Doch sollte die nicht mit heißem Wasser gefüllt sein, sondern mit kaltem. "Füße drauf – und die Kühle genießen", rät die Pflegekraft der Sozialstation. Hilfreich sei für ältere Menschen auch der Ventilator. Irmgard Zimmermann, gleichfalls Pflegekraft, rät den Senioren zum Drinnen-Bleiben. Dies bei frühzeitig geschlossenen Jalousien und Rollläden.

Maria Stump, Marlene Scheu, Angelika Koller, Christine Haas-Toprak, Inge Kanthak und Irmgard Zimmermann (von links) helfen Senioren bei Hitze. | Bild: Jörg Büsche

Ihre Kollegin Inge Kanthak schlägt "leichte Kost" vor und vor allem "das Trinken nicht vergessen", wozu Ältere gerne mal tendieren. Und das Argument, "früher haben wir auch nicht so viel getrunken", akzeptiert Kanthak nicht. "Das war damals schon grundverkehrt", erklärt sie. Angelika Koller drängt die von ihr Betreuten zum frühzeitigen Lüften der Wohnung – "möglichst zwischen sieben und acht Uhr".

Vogeltränken und Katzenfutter für Igel

Leni, die Katze der Familie Hendricks hat ihren eigenen Kopf. Daher weiß sie am besten, was ihr bei den derzeitigen Temperaturen gut bekommt. Sie versteckt sich an einem schattigen Platz – und kommt nur hervor, wenn's unbedingt sein muss. Zum Beispiel um zu trinken. Gelegenheiten dazu stellt Annemarie Hendricks, Vorsitzende des Markdorfer Tierschutzvereins, mehrere in ihren Garten auf – nicht nur für Leni.

Annemarie Hendricks, Vorsitzende des Markdorfer Tierschutzvereins, hat in ihrem Garten zusätzliche Tränken für Vögel aufgestellt. | Bild: Jörg Büsche

"Die Vögel drohen derzeit zu verdursten", erklärt die Tierschützerin. "In der Natur ist es viel zu trocken." Deshalb rät sie allen Tierfreunden, Wasserschalen für Hunde, Katzen und Vögel aufzustellen. Aufgrund der Dürre finden die Igel momentan kaum genug zu Fressen. Mit ein bisschen Trockenfutter, gemischt mit Katzenkinder-Futter, in den Gärten, kommen die Tiere über die Runden.

Mehr trinken und keinen Sport

Der Rat Robert Bergers, Internist, ist ganz schlicht: "Die Sonne vermeiden – und im Schatten bleiben." Das gelte für alle Altersstufen. Zwischen 12 und 17 Uhr sei die Sonneneinstrahlung zu heftig. Der nächste Tipp des Arztes bezieht sich auf die Kleidung: "möglichst luftig, möglichst hell, damit die Sonnenstrahlen reflektiert werden können, sich der Stoff nicht zusätzlich erhitzt."

Mehr Trinken und öfter mal Leichtes essen, lautet der Rat von Arzt Robert Berger. | Bild: Jörg Büsche

Insbesondere für die Männer gilt: Hut oder Kappe auf dem Kopf! Schutz braucht auch die Haut – am besten einen Sonnenblocker mit dem Faktor 50-plus – und Schutz brauchen auch die Augen. Gleißt die Sonne, heißt es eine Brille aufzusetzen, die vor UV-Strahlen schützt. Getrunken werden sollte bis zu einem Liter mehr als gewöhnlich. Da Essen sollte nicht zu schwer sein, besser in kleinere Mahlzeiten aufgeteilt werden. Vom Sport rät er bei diesen Temperaturen ab.

Kinder suchen sich den Schatten

Die Kinder im Kinderhaus Alte Schule haben Glück. Denn in dem Jahrhundertwende-Bau in der Schulgasse herrschen angenehm kühle Temperaturen. "Drum gehen wir auch nur nachmittags oder in der Frühe raus", erklärt Leiterin Gabriela Ritter. An der Luft "bleiben die Kinder schon von sich aus im Schatten", beobachtet Erzieher Peter Degenhart. Und ihnen macht Spaß, was Kühlung verschafft. Zum Beispiel das Spielen mit Wasser.

Gabriela Ritter und Peter Degenhart freuen sich, dass Kinder von selbst den Schatten suchen, wenn es heiß ist. | Bild: Jörg Büsche

Dass die Eltern Sonnenschutz-Cremes mitgeben, das versteht sich gewissermaßen von selbst. In der kommenden Woche gibt es eine Ferien-Betreuung im Wald. Rund um die Forsthütte findet sich hinreichend Schatten unter den Bäumen. Und obendrein gibt es etliche Wasserstellen zu entdecken, sodass das Betreuungsprogramm ein großes Vergnügen für die Kinder zu werden verspricht.

