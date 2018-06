Das dürfte der längste WM-Autokorso gewesen sein, der je in Markdorf gesehen wurde: Am Montagabend gegen 19 Uhr staute sich eine nahezu drei Kilometer lange Blechkolonne von der Brunnisachhalle in Kluftern bis zur Einmündung der Zeppelinstraße in die Ravensburger Straße/B-33-Ortsdurchfahrt in Markdorf. Und sieben von zehn Autos hatten Deutschland-Fähnchen in den Fenstern und/oder schwarz-rot-goldene Überzieher an den Außenspiegeln. Im ersten Moment war ich tatsächlich verblüfft. Denn die hunderte Korso-Fahrer und -Passagiere waren ja eigentlich einen Tag zu spät dran und zu feiern hatte es am Sonntag nach der Mexiko-Pleite auch nichts gegeben.

Auf meiner weiteren Fahrt von Markdorf an den See kam mir dann auf Höhe von Eis Conte in Kluftern die Erleuchtung: Na klar gab es für uns Fußball-Fans auch am Montag etwas zu feiern: Mit dem Sieg der Schweden gegen Südkorea stehen wir – hurrah! – nach 2014 schon wieder im Endspiel! Zwar ging das dieses Mal gefühlt ein wenig schneller als vor vier Jahren in Brasilien, aber seit ich es am Montagabend realisiert habe, ist auch bei mir die Freude darüber unbändig. Finale 2018, wer hätte das gedacht?

Es ist zwar nur das Vorrundengruppen-Finale, in dem unsere Jungs am Samstag gegen die Schweden stehen, und es geht auch nur um unser Endspiel für den Einzug ins Achtelfinale. Aber Finale ist Finale! Da werden die paar Nicht-Fußball-Fans, die am Montag eine gute Stunde im Rückstau nach Kluftern in ihren aufgeheizten Autos schwitzen durften, sicher gerne über die ausgeschaltete Ampel an der Zeppelinstraße-/B-33-Kreuzung hinweggesehen haben.

helmar.grupp@suedkurier.de

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein