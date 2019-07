Markdorf vor 1 Stunde

Vorläufiges Aus für Garten-AG am Gymnasium des Bildungszentrums

Die Garten-AG am Gymnasium am Bildungszentrum in Markdorf kommt bei den Schülern gut an: Sie haben Spaß daran, gemeinsam mit Freunden zu säen, zu graben und zu ernten. Damit ist jedoch vorübergehend Schluss, denn das Grün muss neuen Räumen für die Naturwissenschaften weichen. Zweieinhalb Jahre lang wird es daher wohl keine Garten-AG am Gymnasium geben. Dann soll die Fläche wieder genutzt werden können.