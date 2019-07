Einblicke in Unternehmen erhalten und Familien einen erlebnisreichen Tag mit Volksfestcharakter bieten. Das sind Faktoren, die den Tag der Wirtschaft so beliebt machen. Dieses Mal wird der Aktionstag am 12. Oktober stattfinden.

Bürgermeister: „Fabelhafte Präsentationen“

„Wir freuen uns sehr auf diesen Tag“, sagte Bürgermeister Georg Riedmann anlässlich einer Besprechung, die er und Stadtmarketingchefin Lucie Fieber in den Räumen des Unternehmens Eftec Engineering leiteten. „Wir haben schon fabelhafte Präsentationen erlebt. Viele und ganz wichtige Unternehmen sind dieses Mal dabei und wir sind gespannt, was im Oktober geboten wird“, lobte der Bürgermeister. Es werde jedenfalls ein interessanter Tag und es könne erlebt werden, was in Markdorf entwickelt, produziert und vertrieben wird. Er, Riedmann sei auch persönlich gespannt, welche Einblicke er bekommen werde.

Eröffnungsfeier im Autohaus Wildi

Lucie Fieber berichtete, dass die Eröffnungsfeier an jenem Tag um 11 Uhr im Autohaus Wildi stattfinden wird, rund 20 Unternehmen seien derzeit gemeldet. Darunter beispielsweise Eftec, Continental, Sauter & Co. Baustoffe, SAP, Intimus, Borg Warner, Koners Bauelemente, Sanitätshaus Kley, McDonald's.

Vorführungen und Exponate zu sehen

Eftec Engineering ist Spezialist für Applikationsanlagen und Verfahren zum Konservieren von Hohlräumen sowie Abdichten und Dämpfen von Autokarossen. Bei Continental wird es aus Sicherheitsgründen keine Betriebsführungen geben. Jedoch werden Fahrzeuge und Produkte gezeigt. Und es soll Vorführungen geben. Beispielsweise ein intelligentes Türsystem, für das Conti in Las Vegas während der Messe Consumer Electronics Show (CES) 2019 mit einem Innovationspreis ausgezeichnet wurde.

Museum und Showroom geöffnet

Das Unternehmen Intimus International Group wird sein Museum und seinen Showroom zugänglich machen. Intimus ist beispielsweise spezialisiert auf Lösungen und Produkte im Bereich der Informationssicherheit, der Post- und Dokumentenbearbeitung.

Videoclips und Stellenbörse

Wie Lucie Fieber erklärte, werden anlässlich des Tages der Wirtschaft Videoclips produziert, die öffentlich abrufbar sein werden. Außerdem wird eine lokale Stellenbörse und hierzu eine Plattform im Internet eingerichtet.

Goldener Bus befördert Besucher

Wie bei den vorangegangenen Aktionstagen wird es auch dieses Mal einen Busshuttle geben. Und zwar einen goldenen Bus. Der ist laut Fieber weltweit einmalig, weil in 22 Karat vergoldet. Es handelt sich um einen Neoplan (Baujahr 1957), der am 12. Oktober auf einem Rundkurs unterwegs ist, um die Besucher des Tages der Wirtschaft an mehrere Stationen zu bringen.