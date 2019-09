Der Markdorfer Kirchenchor bereitet sich auf Großes vor. Am Sonntag, 20. Oktober wird er in der Markdorfer Pfarrkirche St. Nikolaus Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorium Paulus singen. Das 1836 beim Niederrheinischen Musikfest in Düsseldorf uraufgeführte Werk steht formal und inhaltlich in der Tradition Bachscher und Haydnscher Oratorien.

Gleichwohl zeigt es in aller Deutlichkeit die romantische Tonsprache des jungen Mendelssohn Bartholdy. Mit ein Grund, weshalb die geistliche Komposition innerhalb weniger Monate etliche dutzend Mal aufgeführt wurde, wie Chorleiter Johannes Tress erklärt.

Mehr als nur Gesang

Jenes bekannte „Wachet auf ruft uns die Stimme“ wendet Johannes Tress nicht an. Stattdessen lässt der Dirigent auch zum Eingang dieser Probe alle atmen. Die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchors stehen im offenen Rund um den Flügel im großen Saal der Kaplanei, ihrem Probenraum. Lockerungsübungen, sanftes Körperbeklopfen, steht gleichfalls auf dem Programm. Mund, Rachen, der gesamte Brust- und Bauchraum werden zum Resonanzkörper, zum Instrument.

Konzentriertes Proben und harte Arbeit liegen hinter den Sängern des Chors. | Bild: Jörg Büsche

Dies den Sängern ins Bewusstsein zu rufen, ist auch ein Teil der Übung – neben dem allmählichen Heraustreten aus dem Alltag, dem Vorbereiten auf das Eintauchen in Mendelssohn Bartholdys großes Werk. Kein „Wachet auf!“. Hellwach und offensichtlich hoch konzentriert ist der Chor nach den Laut- und Silben-Stakkati, die Dirigent Tress aufknattern lässt. Atem und Ton, auch Wärme lenkt er – überaus anschaulich – bis in die hintersten Rückenpartien. Auf dass sich die eine und der andere ihr leises Schmunzeln kaum verkneifen können.

Kartenverkauf Das geistliche Konzert mit „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy beginnt am 20. Oktober um 17 Uhr in der Markdorfer Kirche St. Nikolaus.

Es singt der Kirchenchor Markdorf unter der Leitung von seinem Dirigenten Johannes Tress. Als Solisten treten Ornella Lapadula (Sopran), Hans Jörg Mammel (Tenor) und Thomas Scharr (Bass) auf.

Die 60 Sänger begleitet ein 36-köpfiges Projektorchester. Unterstützt wird das Chorkonzert vom Förderverein Kirchenmusik.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information, Marktstraße 1, für 25 beziehungsweise 19 Euro. Oder an der Abendkasse ab 16 Uhr.

Stolz auf den Anspruch

Nun geht‘s Schritt für Schritt. In Nummern ist die Partitur gegliedert. In Nummern, die der junge Dirigent aufruft, anstimmen lässt – und an denen er modelliert. Mal wünscht er sich mehr Fülle, mal pocht er auf einen „noch edleren Klang“. Da poliert jemand, was ohnehin schon glänzt.

Doch scheint ein gewisser Perfektionismus zum Handwerk von Chorleitern zu gehören. Zumal wenn sie einen Klangkörper führen, der sich einen Namen gemacht hat – in der Region und weit darüber hinaus. Sodass jedes Konzert zur Probe werden muss.

Karin Bockstahler, Johannes Tress und Tania Mutschler (von links) freuen sich bereits auf das große Chorkonzert am 20. Oktober. | Bild: Jörg Büsche

„Wir sind schon ein bisschen stolz darauf“, erklärt Karin Bockstahler, seit einigen Monaten die neue Vorsitzende des Markdorfer Kirchenchors, „dass uns unser neuer Chorleiter bei seinem ersten großen Konzert mit uns gleich ein so anspruchsvolles Werk zutraut“. Freilich habe es einiger Arbeit an der stimmlich-gesanglichen „Kondition“ erfordert. „Immerhin gilt es, zwei Stunden lang durchzuhalten“, erläutert Johannes Tress.

Begeisterung auch nach 180 Jahren

Für einen Laien-Chor sei solch eine Strapaze keine Kleinigkeit. Weshalb Schritt für Schritt weiterentwickelt worden sei. Mit dem Ergebnis, dass alle Stimmen im Chor sich mit schöner Klarheit voneinander abheben. Was eine bemerkenswerte Transparenz erzeuge. Hinzu komme, so ergänzt Tania Mutschler aus dem Chor, „dass wir ganz unterschiedliche Gemütslagen zum Ausdruck bringen müssen“. Das Spektrum sei breit. Es reiche von Liebreiz bis zur Aggression – etwa wenn der Chor das „Steinigt ihn!“ ertönen lasse.

Dass der Chor vom „Paulus“ fasziniert ist, wird recht rasch klar bei der Probe in der Mittleren Kaplanei. Niemand rollt die Augen, wenn selbst winzigste Details nachjustiert werden. Eher scheint ein gewisser Enthusiasmus mitzuschwingen, eine große Begeisterung für eine auch nach mehr als 180 Jahren immer noch mitreißende Komposition. Sodass sich der Probenbesucher bereits jetzt aufs Konzert freut. Kirchenmusiker Tress verspricht: „Im ‚Paulus‘ gibt es regelrechte Ohrwürmer, Passagen mit ebenso großer Eingängigkeit wie Eindringlichkeit.“