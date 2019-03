Wenn Kirchengemeinden vom Garten Eden reden, dann liegt der Gedanke an den Sündenfall nahe. Anders in Markdorf. Dort will die evangelische Gemeinde ihren Kirchengarten neu gestalten – zumindest Teile davon. Statt Blumen sollen Mohrrüben, Salat und Kohl wachsen. "Garten Eden – Beete für jeden" heißt das Projekt, zu dem kürzlich beim Carport am Haus im Weinberg eine Informationsveranstaltung stattgefunden hat.

Arbeitsaufteilung: Die einen bauen, die anderen säen

Doch bevor das Gemüse gedeihen kann, müssen noch einige Vorbereitungen getroffen werden. Werkzeug muss verteilt werden, Gleiches gilt für Töpfe, Blumenerde und Samen. Und das Wichtigste: Zuallererst gilt es zu entscheiden, wer Gemüse pflanzen möchte und wer lieber mit Holz arbeitet, Pflanzenkästen und Hochbeete baut.

Jürgen Fickel und Achim Kilchert (von links) bereiten die Rahmenbalken für die Hochbeete vor, in denen Gemüse gepflanzt wird. | Bild: Jörg Büsche

Nachhaltigkeitsteam engagiert sich

Angestoßen hatte das Projekt das Nachhaltigkeitsteam. Die Gruppe kümmert sich auch um die Ökobilanz der Gemeinde – zum Beispiel um den Verbrauch von Energie, von Putzmitteln oder Tonern für Kopierer.

Nach vielen Stunden Arbeit nehmen die Hochbeete, an denen Jürgen Fickel und Achim Kilchert bauen, Formen an. | Bild: Jörg Büsche

Projekt soll bewussteren Umgang mit Lebensmitteln fördern

"C0 2 lässt sich auch durch das Essen einsparen", erklärt Magdalena Ulmer vom Nachhaltigkeitsteam. Sie arbeitet beim "Ulmer Initiativkreis nachhaltige Wirtschaftsentwicklung" und ist dort zuständig für Gemeinwohlökonomie. Zu ihren Themenfeldern gehören unter anderem Klimagerechtigkeit und der Ausstieg aus der Klimakrise. In Markdorf hat sie das "Garten-Eden-Beete-für-jeden"-Projekt maßgeblich vorangetrieben. "Weil es höchste Zeit ist, dass wir alle einen bewussteren Umgang mit Lebensmitteln pflegen", sagt Magdalena Ulmer.

Roland Rosenow und Hans-Peter Bartkowiak tragen die Beete auf den Vorplatz. | Bild: Jörg Büsche

Teilnehmer erhalten fachliche Beratung

Beim Projekttreffen war auch Katrin Fieberitz, Gärtnerin aus Wangen, mit dabei, um die Teilnehmer beim Thema Säen fachlich zu beraten. "Ich zeige den Leuten, wie was richtig eingesät wird, was viel Licht braucht, was mit weniger Sonne auskommt", erklärt sie. Doch wird dies nur der erste Schritt sein. Weitere Termine zu den Themen Anzucht und Aussaat (30. März), Pflanzen im Freien (25. Mai), Kompostieren (5. Juli) und Bestellung der Beete mit Herbstsalaten (27. Juli) sind bereits festgelegt.

Hand in Hand geht es beim Verteilen der Samenkörner zu. | Bild: Jörg Büsche

Gärtnerin Katrin Fieberitz setzt sich für Landwirtschaftsprojekte ein

Katrin Fieberitz hat bei allem, was sie beruflich macht, den nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln im Auge, sagt sie. Ihr Credo: "Jeder hat es in der Hand, gegen den Klimawandel vorzugehen, indem er bewusster einkauft, einen anderen, nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln pflegt." Für den Verein für Solidarische Landwirtschaft am Bodensee (Solawi) verantwortet sie den Anbau. Sie experimentiert auch mit der Bodenfruchtbarkeit, erzählt sie. Denn die sei die Grundlage für alle Erträge. Und seitdem das Bundesumweltministerium den Verein finanziell unterstütze, könne sie sich verstärkt der Bildungsarbeit widmen.

Freude am Selbermachen

Das bedeute einerseits Arbeit am Bewusstsein. Sie wolle "Ernährungssouveränität" vermitteln, den persönlichen Bezug zur Lebensmittelproduktion, zu Saisonalität und Regionalität herstellen. Und das bedeute auf der anderen Seide das Vermitteln von Grundlagenwissen im Gemüseanbau. "Da ist in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel verloren gegangen, vieles, was die Älteren noch selbstverständlich wussten", sagt Katrin Fieberitz. Der Grund ihrer Ansicht nach: Seit den 1980er Jahren sei Gärtnern ziemlich unpopulär geworden. Doch nun zeichne sich seit einiger Zeit ein Umdenken ab. Der Geschmack der Lebensmittel werde wieder entdeckt. Hinzu komme die Freude am Selbermachen – auch im Garten – als Ausgleich zur Arbeit am Computer oder im Büro.

Teilnehmer haben viel Spaß beim Projekttreffen

Freude am Selbermachen ist auch den Teilnehmern der Veranstaltung am Haus im Weinberg anzumerken, wo Jürgen Fickel und Achim Kilchert die Rahmenhölzer für ihr Hochbeet glätten. "Eine tolle Idee, hier Gemüse anzupflanzen", findet Jürgen Fickel.

Der nächste Termin zum Hochbeetbau ist am Samstag, 23. März, 10 Uhr. Genau eine Woche später, am 30. März, folgt ein Termin zu den Themen Anzucht und Aussaat. Am 25. Mai geht es um Pflanzen im Freien. Treffpunkt ist beim Carport am Haus im Weinberg, Weinsteig 1.