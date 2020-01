„Die Ausstellung ist als Hommage gedacht“, erklärte Bernhard Oßwald, Vorsitzender des Kunstvereins, der diese jüngste Präsentation ausrichtet. Bei der Vernissage am vergangenen Freitagabend wies Oßwald außerdem darauf hin, dass der Kunstverein einen Katalog zur Ausstellung herausgeben werde. Doch dauere es noch einige Wochen, bis es soweit sei.

Markdorf Arbeiten mit Wasser, Eigelb und Pigmenten von Barbara Seifried in der Stadtgalerie Das könnte Sie auch interessieren

Neue Pächter für Café direkt neben Stadtgalerie

Bereits jetzt dürfen sich die regelmäßigen Ausstellungsbesucher sowie alle übrigen Markdorfer dem Kunstvereinsvorsitzenden zufolge darüber freuen, dass Anfang April das unmittelbar an die Galerieräume anschließende Lokal wieder öffne. Nachdem die vorherige Pächterin Brigida Coppola-Bäder ihr Café aus gesundheitlichen Gründen hatte schließen müssen, sei ein neues Pächter-Ehepaar gefunden worden.

Markdorf Brigida Coppola-Bäder muss beliebtes Café di Coppola schließen Das könnte Sie auch interessieren

Passend zu dieser Nachricht schloss Hauptrednerin Andrea Dreher ihre Einführung mit einem Zitat ab: „Man muss trinken.“ Die Ravensburger Kunsthistorikerin und Galeristin zitierte mit diesen Worten Barbara Seifried. Deren Atelier hatte Dreher in Vorbereitung auf ihre Rede besucht. Und so ausgiebig sie sich mit der Malerin unterhalten hatte, so intensiv hatte sich Dreher auch mit deren Arbeiten auseinandergesetzt. Eminent Profundes trug sie bei der Ausstellungseröffnung vor: zu Technik, zu Motiven, zu Inhalten und zur langen Entwicklung, die Barbara Seifried mit großer Konsequenz vorantreibe. Der Ausstellungstitel „Im Prozess“ komme also keineswegs von ungefähr.

Menschen im Kokon gehören zu den Grundmotiven der Markdorfer Künstlerin. | Bild: Jörg Büsche

Dietmar Bitzenhofer, stellvertretender Bürgermeister, hatte in seiner Begrüßungsrede auf Seifrieds Motiv bei ihrer Selbst-Entwicklung hingewiesen: „Es muss doch noch besser gehen“, fasste er das unablässige Suchen nach noch größerer Perfektion in Worte. Kaum mehr steigerungsfähig hingegen war die Musik, mit der Bandoneon-Spieler Roland Klugger die Vernissage-Reden umrahmte – ein steter Wechsel von Melancholie und Heiterkeit.