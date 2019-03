von SK

Markdorf – Gemeinsam mit Kirchenmusiker Johannes Tress konzertiert der Philharmonische Chor Fellbach opus 7 beim nächsten Orgel-Plus-Konzert des Fördervereins Kirchenmusik am Sonntag in der Pfarrkirche St. Nikolaus. Das Konzert ist unter dem Titel Alte Musik/Romantik/Abendlied in drei Abschnitte gegliedert, die von Orgelwerken des Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdy eingeleitet werden.

a capella aus der Renaissance

Im ersten Teil erklingen a capella-Werke von Orlando di Lasso, einem bedeutenden Komponisten der Renaissance, und Melchior Frank, gefolgt von der fünfstimmigen Vertonung des Psalmes "Das ist mir lieb" von Johann H. Schein und der sechsstimmigen Motette „Schaffe in mir Gott, ein reines Herz“ von Andreas Hammerschmidt.

Chorwerke der Romantik

Im zweiten Teil folgen Sätze aus der Orgelsonate IV von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit Sergei Rachmaninows anspruchsvollem Chorwerk „Herr, erlöse die Gläubigen“ führt opus 7 diesen Teil weiter. Es folgen Chorwerke der Romantik. Mit der anspruchsvollen Komposition „Alleluja“ von Randall Thompsons endet der romantische Teil. Überleitend in den dritten Teil interpretiert Johannes Tress ein Orgelwerk von Guy Bovet, „Salamanca“. Zum Abschluss folgen Chorwerke von Max Reger und Josef G. Rheinberger sowie die Komposition „Irischer Segen“ des Chorleiters von opus 7, Tilmann Heiland.

Das Konzert ist am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr, die Abendkasse ist ab 16.30 Uhr geöffnet, Eintritt 12 Euro, Studenten und Mitglieder 9 Euro, Jugendliche und Kinder frei.