Spätestens mit den drastischen Verordnungen von Bund und Land am Wochenende und am Montag ist die Corona-Krise mit Wucht auch in Markdorf und den Gemeinden am Gehrenberg aufgeschlagen. Veranstaltungen sind abgesagt, Läden und Gastronomien sollen schließen, das öffentliche Leben ist zum Stillstand gekommen. Nun sind auch die Musiknacht im April und das Dixiefest am ersten Maiwochenende abgesagt. Die Absage des Open-Air-Festivals Ende Mai wird vermutlich noch folgen.

Und dennoch nutzten viele Markdorfer auch am Dienstag noch das schöne Wetter aus und flanierten in der Haupt- und der Marktstraße – ein befremdliches Bild. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, bitte seien Sie verantwortungsvoll angesichts der ernsten Lage. Nehmen Sie Rücksicht auf sich selbst und Ihre Mitmenschen. Dem Virus kann nur wirkungsvoll entgegengetreten werden, wenn wir alle zusammenstehen und unser Alltagsverhalten unverzüglich und tiefgreifend ändern. Andernfalls bleiben alle Appelle und Regelungen bloße Lippenbekundungen. Das aber darf nicht geschehen, darin ist sich mittlerweile nicht nur die Politik einig, sondern das sagen auch die Ärzte, Virologen und Forscher.

Noch ist es nicht soweit, dass auf unseren Straßen die Polizei kontrolliert und Verstöße ahndet, wie es in Österreich oder Spanien bereits der Fall ist. Wollen wir es wirklich so weit kommen lassen? Ich finde nicht. Bis Dienstagabend waren in der Innenstadt noch alle Läden und Cafés geöffnet, der Einzelhandel – auch jene Geschäfte, die nicht dem unmittelbaren lebensnotwendigen Bedarf dienen – betrieb seine Geschäfte weiter, als ob Markdorf die neuen Empfehlungen der Bundesregierung nicht betreffen würden. Hier ist nun vor allem das Land gefordert, unverzüglich klare Regelungen zu erlassen – was es bislang noch nicht getan hat.

Es geht dabei keineswegs darum, Panik zu schüren oder panisch zu agieren. Dazu gibt es keinen Anlass. Aber es geht darum, verantwortungsbewusst mit den Risiken umzugehen und sie, jeder für sich, so stark zu minimieren, wie es nur möglich ist. Nur so kommen wir alle umso früher wieder aus der Krise heraus. Bitte geben Sie ein Beispiel und wirken Sie auch in Ihren Freundes- und Familienkreis hinein. Es geht um unser aller Gesundheit – auch um die Ihrige!