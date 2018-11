Hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs standen am gestrigen Volkstrauertag auch in Markdorf dessen Schrecken im Zentrum des gemeinsamen Gedenkens. Die vielen Millionen Toten beider Weltkriege seien Grund genug, den Frieden zu schätzen. „Dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist“, so erklärte Leon Stokhammer, Schüler des Markdorfer Gymnasiums, „habe ich inzwischen verstanden.“ Anlass, länger und tiefer über den Sinn und die Gefahren kriegerischer Konflikte nachzudenken, bestand für den 17-Jährigen bisher noch nicht. Wie für so viele seiner Generation erschien ihm der Friede immer als Normalfall. Erst die Begegnung mit einem syrischen Bürgerkriegsflüchtling habe ihm das Gegenteil bewusst gemacht. Dessen Erzählungen vom Grauen, von den entsetzlichen Zuständen während des Krieges in Syrien, zeigten dem 17-Jährigen und seinen Mitschülern: „Es ist ein Privileg, in Frieden zu leben. Der Satz 'Frieden ist keine Selbstverständlichkeit' darf nicht als Phrase aufgefasst werden.“

Markdorf Warum ein 17-jähriger Markdorfer am Volkstrauertag die Gedenkrede hält Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Georg Riedmann bedankt sich am Ehrenmahl der Vertriebenen beim Ensemble der Stadtkapelle und beim Gospelchor für die musikalische Begleitung, außerdem bei Feuerwehr, Jugendfeuerwehr, beim Roten Kreuz, beim Jugendrotkreuz, bei der Reservisten-Kameradschaft sowie den zahlreich erschienen Bürgern für die Teilnahme am Zeremoniell. | Bild: Jörg Büsche

Erinnerung an die Weimarer Republik

Tief beeindruckt vom Gehalt der Worte Leon Stokhammers zeigte sich Bürgermeister Georg Riedmann. In seiner eigenen Rede zum Volkstrauertag erinnerte er an die politische Situation der Weimarer Republik. Damals, so Riedmann, ging vom Gedenken an die Kriegsopfer noch keine „gesellschaftliche Bindekraft aus“. Zu zerstritten waren die politischen Lager damals.

"Vereinfacher treiben heute ein unseliges Werk"

Riedmann bediente sich an Thomas-Mann-Zitaten, um die Situation in der Weimarer Republik zu beleuchten. In Manns Roman "Doktor Faustus", der unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs geschrieben wurde, fand der Bürgermeister Wegweisungen für die Gegenwart. Denn auch heute trieben die Vereinfacher ihr unseliges Werk. Ihre vermeintlichen „Wahrheiten“ pressten sie in 288 Zeichen und leiteten damit die Massen irre, so der Riedmann. Vergangenes als „Fliegenschiss“ und Erinnerungskultur als „dämlich“ zu bezeichnen, sei vor dem Hintergrund der zahlreichen Opfer von Krieg, Flucht, Vertreibung und Verfolgung skandalös und verwerflich. Hier entgegenzuhalten, gehöre zu den Aufgaben der jungen Generation, so Riedmann.

Unter der Leitung von Reiner Hobe spielt ein Ensemble der Stadtkapelle an den Ehrenmalen auf dem Friedhof. Fahnenabordnungen der Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr, des Roten Kreuzes, des Jugendrotkreuzes sowie der Reservisten-Kameradschaft begleiteten das Zeremoniell, zu dem der Gospelchor in der Aussegnungshalle gesungen hatte. | Bild: Jörg Büsche

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein