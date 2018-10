Markdorf – Die Zukunft sieht düster aus, "wenn man sich nicht dem rasanten Tempo der Entwicklung anpasst". So hat Alexander Doderer, Professor für Wirtschaftsingenieurwesen und Referent für Marketing und Zukunftsfragen, in einem Vortrag vor der Aktionsgemeinschaft Markdorf gewarnt. Dann nämlich bleibe man auf der Strecke.

Zehn Jahre Standortmarketing

Zehn Jahre sind vergangen, seit in einem Zusammenschluss von Akteuren aus Einzelhandel und Stadt mit Alexander Doderer ein Konzept erarbeitet wurde. Dessen Essenz war die Notwendigkeit eines gut funktionierenden Standortmarketings für Markdorf und seine Etablierung. "In zehn Jahren haben sich fundamentale Dinge getan. Die ganze Welt hat sich verändert. Und damit hat sich auch Markdorf verändert", beschrieb Doderer den unerwartet rasanten Wandel im Städtebild und in der Gesellschaft.

Alexander Doderer: "Nur wenn man es schafft, in seinem Angebot einzigartig zu sein, hat man eine Chance zu bestehen." | Bild: Helga Stützenberger

2040 als Zukunftsfokus

Lohnt es sich also noch, mit den Instrumenten, die vor zehn Jahren probates Mittel für ein gut funktionierendes Standortmarketing waren, in die Zukunft zu manövrieren? Oder sind nicht in heutiger Zeit ganz andere Instrumente gefragt? Man nehme das Jahr 2040 als Zukunftsszenario. Weshalb so weit in die Ferne schweifen? Weil sich der rasante Fortschritt potenziert. "Damit hätte vor zehn Jahren keiner gerechnet", sagte Doderer.

18 Fachgeschäfte, eine italienische Gastronomie und Cafés finden sich im Einkaufszentrum Proma in der Hauptstraße. Auch der Handel muss sich stetig weiterentwickeln, um bestehen zu können. | Bild: Grupp, Helmar

Der Wettbewerb nimmt zu

Was bedeutet diese Entwicklung für Markdorf? "Die Perle in der zweiten Reihe", lautete vor zehn Jahren seine Definition der Gehrenbergstadt. Heute reihen sich viele solcher Perlen auf die Schnur. "Der Wettbewerb ist groß und die Menschen stellen fest: Im Hinterland lässt sich's auch gut leben." Man müsse also am Ball bleiben, um konkurrenzfähig zu sein. Aber wie ist das möglich in einer Welt, in der Digitalisierung und Onlinehandel den Weltmarkt bestimmen?

So belebt ist die Markdorfer Innenstadt, wenn Feste oder verkaufsoffene Sonntage stattfinden. | Bild: Markdorf Marketing

Roboter gehen nicht Kaffeetrinken

Die Natur des Menschen werde auch in Zukunft nicht ausgehebelt, beruhigte Doderer. "Es wird definitiv nicht so sein, dass in zehn Jahren Roboter hinter den Theken stehen", versuchte er die Angst vor dem rasanten Fortschreiten der Technik zu nehmen. Und künstliche Intelligenz gehe niemals Kaffeetrinken. Auf diesen Zug müsse man aufspringen. "Mensch versus Maschine" werde zwar zum Spiel des Lebens werden, "aber wenn man das städtische Leben erhalten möchte, dann hat das nichts damit zu tun, ob's dort WLAN hat." Vielmehr gehe es darum, in einer Umgebung etwas Besonderes zu erleben. Vorbei seien die Zeiten, da ein Stadtbesuch nur dem Zweck des Einkaufs diente. Einzelhandel, vor allem aber Gastronomie müssten einen ganz anderen Stellenwert bekommen, sagte Doderer.

Die Innenstadt als Wohnzimmer

Die Innenstadt als Wohnzimmer und emotionaler Erlebnisraum ist für Doderer Teil eines neuen Städtebilds. Belebt sehe er Markdorf schon heute, als prosperierende Kommune mit Wachstumspotential sei Luft nach oben. "Beste Lage, viel Auswahl, freundliche Leut'", fasste er zusammen. Doch gerade der Bereich Auswahl sei für den Einzelhandel ein schwieriges Thema. Es sei ein Ding der schieren Unmöglichkeit, gegen Amazon und Co. konkurrenzfähig zu sein. "Nur wenn man es schafft, in seinem Angebot einzigartig zu sein, hat man eine Chance zu bestehen", fasste er seine Überzeugung zusammen.

Die Markdorfer Innenstadt als Wohnzimmer: Beim Dixiefest im Mai ist dies der Fall. | Bild: Andreas Lang

Heimat und Hightech

Am Ende stand die Frage: Was ist Markdorf 2040? Heimat und Hightech. Sei das Wort Heimat vor zehn Jahren noch negativ behaftet gewesen, im Sinne von dörflich oder provinziell, habe längst ein Umdenken in die andere Richtung stattgefunden. "Cocooning" sei der neue Trend, dem es entgegenzuwirken gelte, wolle man die Menschen aus ihrer heimeligen Wohnhöhle, aus ihrem Kokon locken. Doderer verkündete die frohe Botschaft: "Wir können auf dem Fundament von vor zehn Jahren weitermachen!" Man werde aber nicht den Handel retten, wenn man einfach ausharre.

Das meinen die Einzelhändler Es mögen Visionen sein, die Alexander Doderer in seinem Vortrag beschreibt. Markdorfs Einzelhändler äußern sich zurückhaltender: Dietmar Bitzenhofer: Wir haben weitergearbeitet an dem Konzept, das wir vor zehn Jahren erstellt haben. Aber wir haben vieles wieder liegen gelassen. Es fehlt einfach der "Spirit of Markdorf". Wir als Insider sehen viele Dinge anders und ich persönlich habe eine andere Empfindung, als uns der Vortrag vermittelt hat. Wir haben immer mehr Leerstände, und gerade was die Gastronomie belangt, tut sich nicht nur Markdorf immer schwerer. Das ist ein Problem im gesamten ländlichen Raum. Es fehlen uns hier einfach die Highlights. Aber es macht auch Mut, solche Visionen zu hören.

