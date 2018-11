von Christiane Keutner

Annemarie Westermann, 92 Jahre, kam mit zehn Jahren nach Markdorf. Sie hat zwei Kinder und fünf Enkelkinder. Sie war nicht nur Mutter, sondern Chefsekretärin im Schlepperwerk Allgaier. Mit 14 Jahren kam sie aus der Schule und musste sich während des Dritten Reichs für ein Jahr Arbeit in kinderreichen Familien oder in der Landwirtschaft verpflichten. Nach dem Pflichtjahr besuchte sie zwei Jahre die Handelsschule und nahm anschließend die Arbeit in einem Büro in Friedrichshafen auf.

Sie erzählt: "Mein Mann ist sofort nach seiner Lehre eingezogen worden. Ich habe ihm und zwei mir unbekannten Soldaten geschrieben. Der eine ist später gefallen, vom anderen habe ich nie mehr etwas gehört. Mit 21 war ich volljährig. Ich durfte nun ins Kino – vorher musste man wegen des Alters lügen. Bei den Wahlen habe ich das gewählt, was der Vater mir vorgeschlagen hat."

Nach der Geburt der Söhne musste man zum Aussegnen in die Kirche, "vorher durfte man nicht unter die Leute, man galt als unrein. Das fand ich total ungerecht. Beim zweiten Sohn bin ich einfach nicht mehr hingegangen. Besonders habe ich in Erinnerung, dass man nach dem Krieg Kritik üben durfte; zuvor wurde man angezeigt". Mit ihrem Mann war sie 65 Jahre verheiratet, vor zwei Jahren ist ihr Mann gestorben. "Er hatte gesagt, er hat den Führerschein, ich brauche ihn nicht zu machen. Es ging mehr ums Geld." Dann habe ihr Vater im Lotto gewonnen und er meinte: "Du darfst dir ein Kleid kaufen oder den Führerschein machen."

Christa Emmans, 76, wurde 1942 in Ostpreußen geboren und musste mit ihrer Familie 1942 fliehen. Sie studierte in Kiel und Freiburg und war seit 1970 Lehrerin der ersten Stunde an der damaligen Modellschule des Bildungszentrums Markdorf. Sie hat drei Söhne und vier Enkel. "Ich kann mich noch gut an die Prügelpädagogen erinnern. Die Jungen wurden mit dem Rohrstock verhauen, für die Mädchen gab es Tatzen. Die Oberschule konnten sich meine Eltern nicht leisten, aber wenn man gute Noten hatte, durfte man bleiben, wurde aber vorgeführt." Genervt habe sie der Handarbeitsunterricht. Denn die Buben hatten zwei Stunden weniger Unterricht – "und wir saßen da und strickten Socken. Und das ganze Jahr saßen wir an einer Schürze, die wir von Hand nähen mussten – in einer Zeit, in der unsere Großmütter schon mit der Maschine genäht hatten! Das war Einübung in Demut. Als wir die Schürze anhatten, sahen wir aus wie Leute in einer Anstalt."

Nach dem Examen habe sie geheiratet und gearbeitet und ihr Mann war fünf Jahre Hausmann. "Er hat es recht gut gemacht", sie räuspert sich und alle lachen. "Im öffentlichen Kindergarten gab es viel zu viele Kinder und zu wenig Bezugspersonen, da haben wir einen eigenen gegründet. Die Lehrer hatten zunächst Angst vor den Kindern aus unserer Einrichtung, waren aber erstaunt, wie nett sie waren." Nach dem dritten Kind sei sie wieder in den öffentlichen Kindergarten. Inzwischen gab es eine Betreuung vor und nach der Kernzeit, da klappte die Vereinbarkeit von Kindern und Beruf.

Annemarie Westermann, Christa Emmans und Helga Konzet-Horn im Gespräch. | Bild: Christiane Keutner

Helga Konzet-Horn, 79, ist in Leimbach geboren und ganz frauengeprägt: Sie hat drei Töchter und fünf Enkelinnen sowie zwei Urenkelinnen. Viele Jahre war sie Vorsitzende der Frauengemeinschaft, Mitglied im Pfarrgemeinderat und erste Diakonin. Sie hat die Partnerschaft zwischen den katholischen Gemeinden Markdorf und Huancaray im abgelegenen Hochland von Peru gegründet.

Ihre Erfahrung: Sie wurde früher eher von Frauen als von Männern gebremst, als sie in eine Männerdomäne "eindrang" und sich besonders in der Kirche und der Kirchengemeinde engagierte: "Ich war nicht immer so gern von Frauen gesehen, da ich eine besondere Position innehatte. Ich war eine von drei Frauen und 17 Männern, die in den Pfarrgemeinderat gewählt wurden und die erste Frau im Stiftungsrat; dort wurden die finanziellen Entscheidungen getroffen." Pfarrer Vögele wollte eine Frau, die die Kommunion austeilt. An Weihnachten tat ich dies das erste Mal. Ein Mann sagte: "Heimatland, muss der Pfarrer auch noch Weiber an den Altar holen." Und viele Frauen wechselten die Seite zum Pfarrer, um sich von ihm die Kommunion geben zu lassen. "Ich habe mich als Vorkämpferin empfunden und mich gegen alle Widerstände durchgekämpft. Viele Frauen haben Männer in den Pfarrgemeinderat gewählt, mehr Männer als Frauen wählten Frauen."

"Ich bin gern in die Schule gegangen und als mich eine Lehrerin fragte, ob ich nicht Lehrerin werden wollte, scheiterte es zunächst am Geld, später am Einspruch eines Lehrers."

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein