Der die Markdorfer Musikschule tragende Musikschulverein hat eine neue Schatzmeisterin. Verena Kaiser wurde bei der Hauptversammlung am Donnerstagabend einstimmig von den Mitgliedern gewählt. Sie löst damit Martin Hug ab, der nach 30 Amtsjahren nicht mehr zur Wahl angetreten ist.

Verlust von 20 300 Euro im Jahr 2018

Hugs erhofftes Ziel in der Hauptversammlung im vergangenen Juni, für 2018 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, hat der Verein indes nicht erreicht. „Wir haben einen Verlust von 20 300 Euro gemacht“, erklärte er. „Das ist eine seit Bestehen des Vereins noch nie dagewesene Größenordnung.“ Bei der Hauptversammlung 2018 hatte das Minus lediglich den zehnten Teil der nun erreichten Summe ausgemacht.

Der Vorstand des Musikschulvereins (von links): Gerhard Eberl, Musikschuldirektor, Verena Kaiser, Reinhard Nedala, Sandra Erdmann, Philipp Konrath, Hans-Jörg Walter und Martin Hug. | Bild: Jörg Büsche

Die Verluste haben eine Größenordnung, die Reinhard Nedela, Vorsitzender des Musikschulvereins, von seinem Plan hat Abstand nehmen lassen, die Gehälter der Lehrkräfte an die Tarife anzupassen. Darüber hinaus haben die Defizite jedes Monats- und Quartalsende zu einer finanziellen Zitterpartie gemacht, berichtete Nedela. Zurückzuführen seinen diese Schwierigkeiten darauf, dass in den vier Kommunen des Gemeindeverwaltungsverbands – Markdorf, Bermatingen, Deggenhausertal, Oberteuringen – noch nicht in den Gemeinderäten über das von der Musikschule an sie herangetragene veränderte, aber auch mit höheren Aufwendungen verbundene Kostenberechnungsmodell abgestimmt worden sei.

Der Vorsitzende zitierte Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann mit der Aussage, der sei zuversichtlich, dass man das angestrebte nachhaltige Abrechnungsmodell noch in diesem Herbst in den Verbandsgemeinden auf den Weg bringen könne. In dieser Hinsicht gab sich Michael Lissner, Leiter der Markdorfer Finanzverwaltung, in der Versammlung zuversichtlich. „Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg zu einer sinnvollen Lösung“, erklärte der Kämmerer.

223 Mädchen und Jungen nutzen Angebot im Kindergarten

Gerhard Eberl, Leiter der Musikschule, blickte auf die Schülerzahlen. Er hatte ein anderes Zählverfahren zugrundegelegt. Statt auf einen Stichtag blickte er auf das gesamte zurückliegende Jahr. So wie dies auch der Verband der Deutschen Musikschulen zu tun pflegt. Und danach hat die Musikschule im Vorjahr 1461 Schüler unterrichtet. Nicht mitgerechnet sind dabei jene 223 Mädchen und Jungen, für die es in den Kindergärten das Angebot „Singen, Bewegen, Sprechen“ gibt.

Eberls Schaubild zur Altersstruktur seiner Schüler zeigte, dass die Gruppe der ganz Jungen, die die Elementarangebote nutzen, am größten ist – rund 450 Kinder. Dann folgen die jungen Instrumental- und Gesangsanfänger – etwa 300. Mit den üblichen Einbrüchen der Zahlen im Pubertätsalter blieben diese Größen recht stabil. Sie brechen erst im Bereich der Über-18-Jährigen ein. Aber auch dort finden sich immer noch 40 im Alter zwischen 19 und 25, unterstrich Gerhard Eberl. Überraschend sei, dass die Gruppe der 25- bis 60-Jährigen, die die Musik für sich wiederentdecken, mit 163 Schülern relativ groß ist. Hinzu kommen 30 Über-60-Jährige. „Diese Zahlen sprechen für uns und unser Angebot“, erklärte Eberl.

Im Jahr 2020 gibt es wieder ein Musical

Für 2020 kündigte Musikschuldirektor Eberl ein neues Musical an. Nachdem in diesem Jahr die Theatergruppe „kreuz & quer“ ein Kinderstück inszeniert hat, gibt es zum nächsten Stadtfest wieder Musikalisches auf der Bühne. Geplant ist zudem eine Neuauflage der Kooperation mit dem Turnverein. Bereits 2015 hatte man mit einer „Movement“-Präsentation begeistert. Beteiligen wird sich die Musikschule Markdorf 2020 auch am Jahrestag der Musikschulen aus der Region in Meersburg. Das Thema laute Motivation.