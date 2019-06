von Angelina Sortino

Wo früher noch Wägen mit Apfelsäcken oder Erdbeerschalen standen, sieht man seit einigen Jahren immer häufiger Selbstbedienungsautomaten. Auch rund um Markdorf setzen mehr und mehr Landwirte auf die technischen Helfer. Eine von ihnen ist Obstbäuerin Veronika Ainser. Sie berichtet: „Das mit unserem Verkaufswagen hat einfach nicht mehr funktioniert. Einige Kunden haben damals einfach gar nicht mehr bezahlt, andere haben nur 10 Cent eingeworfen, damit die Kasse scheppert.“

Überlingen Hof Höllwangen: So arbeiten die Landwirte auf einem Biohof bei Überlingen Das könnte Sie auch interessieren

Automat stellt sicher, dass korrekter Preis bezahlt wird

Die Landwirtin aus Ittendorf nutzt deshalb seit 2015 einen Selbstbedienungsautomaten. „Damit kann ich sichergehen, dass der korrekte Preis bezahlt wird.“ Außerdem entlaste sie der Automat, da kein Personal für den Verkauf benötigt werde. „Ich habe damals den Hofladen meiner Schwiegermutter übernommen und die Öffnungszeiten verkürzt. Der Automat sollte die Zeiten, in denen der Laden zu ist, überbrücken“, erklärt sie. Der Automat kam bei den Kunden so gut an, dass Veronika Ainser ihn ein Jahr später erweiterte. „Ich bin mir auch sicher, dass wir den Automaten in Zukunft noch ein weiteres Mal vergrößern werden.“

Der 24-Stunden-Selbstbedienungsautomat erleichtert Veronika Ainser ihren Alltag. So kann sie ihre Produkte auch nach Ladenschluss anbieten. | Bild: Angelina Sortino

Je mehr Produkte, desto mehr Arbeit für den Landwirt

Auch Biolandwirt Norbert Steidle aus Obersiggingen hat schon kurz nach der Einführung seines ersten Automaten angebaut. „Ich wollte ein breiteres Sortiment anbieten und benötigte deshalb mehr Platz und zwei verschiedene Wärmesegmente.“ Seit dem Umbau bietet Steidles Automat Platz für 54 Produkte. „Da sollte schon alles für ein Frühstück drin sein“, findet der Landwirt. Neben Eiern, Fleischwaren und frischem Obst kann man bei Steidle auch Marmelade und Käse einkaufen. Die Lagerung und Verpackung der Produkte sowie die Befüllung des Automaten seien deshalb zeitintensiv. „Ich habe unterschätzt, wie viel Arbeit das ist.“

Die Automaten müssen regelmäßig aufgefüllt und überprüft werden. Ein Arbeitsaufwand, den Norbert Steidle anfangs unterschätzt hatte. | Bild: Angelina Sortino

Landwirt hofft auf Kooperationen mit anderen

Nicht alle Produkte in Steidles Automat stammen aus seiner eigenen Produktion. Zwar sind die meisten der Fächer mit seinen Erzeugnissen gefüllt, einige Produkte, wie beispielsweise Milch oder Käse, kauft er aber regional von befreundeten Landwirten zu. „Ich hoffe, dass durch die Automaten in Zukunft noch Kooperationen eingegangen werden und jeder auch die Produkte des jeweils anderen in seinem Automaten anbietet“, erzählt Norbert Steidle.

VS-Villingen Brot, Fisch, Fleisch und Spargel: Was regionale Produkte kosten und warum Das könnte Sie auch interessieren

Familie Weigele vom Weigele-Hof in Markdorf setzt ebenfalls auf ein breites Sortiment. In einem Häuschen an der Hofeinfahrt, das in diesem Jahr neu eingerichtet wurde, gibt es neben dem Milchautomaten auch einen Automaten mit anderen Produkten. „Das lockt die Kunden an. Die wenigsten wollen nur für ein Produkt vorbeikommen“, sagt Linda Weigele.

Auch auf dem Hof von Linda Weigele steht seit Anfang des Jahres ein Milchautomat. Hier können sich die Kunden selbst die gewünschte Menge Milch abzapfen. | Bild: Angelina Sortino

Norbert Steidle kann per Handy verfolgen, was wann gekauft wird

Norbert Steidle kann genau verfolgen, was an seinem Automaten passiert. Über sein Handy bekommt er präzise Auskunft darüber, welche Produkte wann gekauft werden. „Heute Nacht hatte ich um 2:40 Uhr den letzten Einkauf, das war Fach 26. Ich glaube, das sind die Pfefferbeißer“, erzählt der Landwirt und lacht.

Norbert Steidle erhält alle wichtigen Daten von seinem Lebensmittelautomaten direkt auf sein Smartphone. | Bild: Angelina Sortino

So eine komplexe Technik hat ihren Preis, weiß auch Veronika Ainser. Ein Automat koste in der Anschaffung zwischen 10 000 und 50 000 Euro. „Gerade der zweite, gekühlte Automat war schon eine echte Investition für uns“, berichtet sie. Doch es habe sich gelohnt, ist sie überzeugt. Auch Norbert Steidle ist zufrieden: „Ich würde es jederzeit wieder so machen.“

Junge Kunden schätzen Anonymität

Der Erfolg der Automaten hat nach Meinung der Landwirte mehrere Gründe. „Viele Kunden mögen, dass der Automat immer zugänglich ist. Außerdem schätzen viele junge Kunden die Anonymität. Sie bedienen sich lieber selbst, als in den Laden zu gehen“, meint Veronika Ainser. Norbert Steidle findet: „Regionalität wird für viele Menschen immer wichtiger. Die Leute wollen sehen, wo die Produkte herkommen.“

Mehr Unabhängigkeit und stabile Preise

Für Linda Weigele ist es nach sechs Monaten noch etwas zu früh, um ein Fazit zu ziehen. „Es lässt sich erst nach einem Jahr sagen, wie viel geht und wie gut der Automat angenommen wird“, sagt sie. Obwohl die Investition in die Automaten nicht ohne Risiko sei, biete das Gerät den Landwirten eine gewisse Sicherheit. „Am Automaten bekomme ich für meinen Liter Milch immer den festen Preis von 1,20 Euro. Die Preise großer Abnehmer schwanken hingegen“, erklärt Linda Weigele. Veronika Ainser sieht das ähnlich. „Die Abnehmerpreise für Obst schwanken stark. Die Automaten geben einem da etwas Unabhängigkeit.“