Den ganzen Montag über lief der Auszählmarathon für die Kommunalwahl. Gegen Spätnachmittag lagen alle Ergebnisse vor – zuerst standen der Kreistag, dann der Gemeinderat und zuletzt die Ortschaftsräte Ittendorf und Riedheim fest.

Markdorf Auszählung im Rathaus ist beendet: Umweltgruppe knackt die 30 Prozent und gewinnt Gemeinderatswahl Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben um 7.30 Uhr mit dem Auszählen begonnen“, berichtete Hauptamtsleiter Klaus Schiele. Er ergänzte: „Technische Probleme haben uns zwischenzeitlich aufgehalten.“ Bei der nächsten Wahl soll es deshalb ein neues Rechnungsprogramm geben. „Ohne das ehrenamtliche Engagement der Wahlhelfer wäre das Zählgeschäft nicht möglich. Wir sind sehr dankbar für die Hilfe“, erläuterte Klaus Schiele.

Langer Arbeitstag am Wahlsonntag

Tags zuvor hatten insgesamt 165 Wahlhelfer einen langen Arbeitstag – so auch im Wahlbüro des Bildungszentrums (BZM). „Heute Morgen haben wir um 7.30 Uhr angefangen. Bevor um 8 Uhr die ersten Wähler kamen, nahmen wir noch verschiedene Vorbereitungen vor“, sagte Barbara Bäder am frühen Sonntagabend. Dazu gehörte beispielsweise die Wahlurnen aufzustellen und die Wahlräume auszuschildern. Sie ergänzte: „Bis circa 22.30 Uhr sind wir heute im Einsatz. Ab 18 Uhr beginnt ja später direkt das Auszählen.“ Vorrangig sei dabei die Europawahl, erst im Anschluss werde sich der Prüfung der Kommunalwahlergebnisse angenommen.

Waren als Wahlhelfer im Bildungszentrum im Einsatz: Barbara Bäder und Wolfgang Giessmann. | Bild: Singler, Julian

Gegen 17 Uhr, rund eine Stunde vor Ablauf der Wahlzeit, bilanzierte Berthold Geiger eine niedrige Wahlbeteiligung im BZM. „Es dürften mehr sein. Über 50 Prozent werden es bei uns nicht werden.“ Das Gesamtbild spiegelte sich dort wiederum nicht, denn bei allen Wahlen lag die Beteiligung in Markdorf bei über 60 Prozent, teilweise sogar weit darüber.

Auf die Vorbereitung kommt es an

„Es ist nicht meine erste Wahl“, sagte der 18-jährige Wähler Marvin Gretscher. Die Kommunalwahl sei ihm zufolge teilweise unübersichtlich, weil es so viele Blätter gebe. „Deswegen ist die Vorbereitung sehr wichtig. Ich habe vorhin noch den Wahl-O-Mat gemacht, was mir geholfen hat. Außerdem habe ich mich bei meinen Eltern über den Wahlvorgang erkundigt und mir Informationen eingeholt“, schilderte der Schüler.

Marvin Gretscher, 18 Jahre | Bild: Singler, Julian

Angelika und Reinhard Hartwig gehörten ebenfalls zu denjenigen, die am frühen Abend den Weg in das Wahlbüro antraten. „Wir wollten noch das Formel 1-Rennen anschauen“, sagte Angelika Hartwig mit einem Schmunzeln.

Markdorf Neun Frauen und 16 Männer: Das ist der neue Markdorfer Gemeinderat Das könnte Sie auch interessieren

Auch das Ehepaar war der Meinung, dass gerade bei der Kommunalwahl eine gewisse Vorbereitung erforderlich ist. „Wenn das erst in der Wahlkabine passiert, kann das den ganzen Verkehr aufhalten“, sagte sie. Ihr Ehemann fügte an: „Für manche ältere Leute ist das Wahlprinzip bei den Kommunalwahlen bestimmt unübersichtlich und verwirrend.“ Das könne zu ungültigen Stimmen führen, so der Rentner.