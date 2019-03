Der Verein wächst weiter: Die Mitgliederzahl des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümervereins Markdorf ist aktuell auf 654 angestiegen. Das teilte Andreas Kiefer, Vorsitzender der Eigentümerschutz-Gemeinschaft, bei der Hauptversammlung im Zunfthaus Obertor mit. Zunehmenden Zuspruchs würden sich auch die Vortragsveranstaltungen von „Haus und Grund“ erfreuen. Mit 150 und mehr Zuhörern bei Themen wie der Grundstücksbewertung oder Mietrecht stoße man im großen Saal des Zunfthauses allmählich an dessen Kapazitätsgrenzen. „Wenn das so weitergeht, müssen wir uns Gedanken über eine größere Lokalität machen“, sagte Kiefer.

Mitglieder nutzen kostenlose Rechts- und Steuerberatung

Anhaltend groß sei auch das Interesse an den kostenlosen Rechtsberatungen, die Rechtsanwalt Kiefer den Mitgliedern von Haus und Grund anbiete. An jedem ersten und dritten Montag im Monat gibt es bei ihm Auskunft zu Mietverträgen, zur Betriebskostenabrechnung, zum Bau- oder Erbrecht – kurz zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit Wohnungs- oder Hausbesitz stehen. Helmut Lemp, stellvertretender Vorsitzender des Vereins ergänzte: „Beratung bieten wir aber auch für Steuerfragen an."

Vorstandsmitglieder werden in ihren Ämtern bestätigt

Nach drei Jahren wählte der Verein im Rahmen der Versammlung seinen Vorstand. Alle Mitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Eugen Corrinth, seit einem Vierteljahrhundert Mitglied und seit zwei Jahrzehnten im Beirat, verzichtete auf eine neuerliche Kandidatur. Daraufhin beschloss der Vorstand, diese Entscheidung zum Anlass zu nehmen, die Zahl der Beiräte wieder auf die früheren drei Positionen zu begrenzen.

Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung

Es folgte ein Fachvortrag von Baubiologin Meike Krüger, die Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen gab. Voraussetzung jeder wirksamen Schimmelbekämpfung sei es, den Ursachen der Feuchtigkeitsbildung nachzugehen, die sehr vielfältiger Natur sein können. Das Spektrum reiche von Baumängeln bis hin zu falschem Lüften, erklärte sie.

