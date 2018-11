von Christiane Keutner

Schon der Titel verheißt Lustiges: "Neurosige Zeiten" heißt das Stück, das die Theatergruppe des Bodensee Medley Chors Markdorf-Hepbach derzeit in der Mehrzweckhalle Leimbach probt. Die "Komödie in der Irrenanstalt", ein von der Journalistin Winnie Abel geschriebenes Stück, besticht durch eine Reihe von irrwitzigen Einfällen, die von den Schauspielern einfallsreich und launig auf die Bühne gebracht werden. Das Zuschauervergnügen ist vorprogrammiert. Dafür sorgen schon die bekannten Schauspieler, aber auch die neuen Talente, die mit viel Spielspaß dabei sind. Mit 38 Jahren am längsten dabei ist Andreas Krug, gefolgt von Andreas "Andi" Lang, der seit 33 Jahren mitspielt und seit drei Jahren auch Theaterleiter ist.

Jasmin Bäder, 39, aus Markdorf ist neu dabei: "Andi Lang hat mich gefragt, ob ich mitspielen möchte. Mit Sacha zusammen haben sie die Rolle für mich ausgesucht und es hat gepasst. Ich bin zum ersten Mal auf der Bühne. Anfangs war es eine Überwindung, aber man findet sich rein. Nachher ist man so eingespielt, dass man gar nicht mehr auf die Umgebung achtet – hoffe ich jedenfalls bei meinem Auftritt. Zeitmäßig wusste ich nicht, was auf mich zukommt und klar, ab und zu wäre man lieber zuhause. Aber der Spaß macht das wett." | Bild: Christiane Keutner

Schauspieler proben zwei Mal wöchentlich

"Wenn die Leute nicht wegen des Gags lachen, dann weil du so irre lachst", sagt Regisseur Sacha Bochenek zu Angela Jüngel. Alle grinsen. Vergnügen bereiten den neun Akteuren schon die Proben. 32 Tage hat die Gruppe dafür von Anfang September bis Anfang Januar anberaumt. Zweimal wöchentlich treffen sie sich für zwei bis drei Stunden.

Vielleicht werden es aber auch einige Proben weniger, denn: "Es sind alle echt engagiert dabei, sie können schon den ersten Akt auswendig und das Team harmoniert super", freut sich Theaterleiter Andi Lang.

Monika Schneider, 53, seit April 2017 in Hepbach, hat ebenfalls Premiere und auch sie hat Andi Lang wegen des Mitspiels angefragt. Etwas Bühnenerfahrung kann die aus Morsbach/Nordrhein-Westfalen stammende neue Hobbyschauspielerin allerdings vorweisen. Sie hat jahrelang Schautanz mit Akrobatik und Hebefiguren gemacht und eine Tanzgruppe geleitet. "Das ist eine total nette Gruppe und da ich abends keine Verpflichtungen habe, passte es in meinen Terminkalender. Hier kann ich absolut abschalten und entspannen", sagt sie. | Bild: Christiane Keutner

Verwirrspiel in der psychiatrischen Klinik

Auch im Stück soll das Team harmonieren. Denn für die Patienten der psychiatrischen Klinik geht es darum, der Mutter der sexsüchtigen Patientin Agnes etwas vorzuspielen: Villa statt Psychiatrie, Haushälterin und charmanter Lover statt liebeswahnsinniger Stalkerin und zwangsneurotischem Finanzbeamtem, Hausfreund und Hausmeister statt manisch-depressivem Maler und menschenscheuem Stotterer. Alle Patienten müssen in andere Rollen schlüpfen. Eine Situation, die durch Verwechslungen und Versprecher aus dem Ruder zu laufen droht. Zum Schluss fragt man sich: Wer ist hier eigentlich verrückt und was bedeutet normal?

Paul Siebenhaller, 59, aus Stetten, ist seit 15 Jahren beim Team und ein Allrounder: Er spielt, ist im Organisationsteam, sorgt für Getränke, plant mit, ist beim Kartenvorverkauf: "Es macht Spaß in der Gruppe, der Nervenkitzel reizt. Inzwischen bevorzuge ich die kleinen Rollen, weil ich noch im Chor singe und die Bewirtung mit Personal und Arbeitsaufteilung organisiere." Einmal pro Woche singt er im Chor, zweimal wöchentlich sind Theaterproben. "Ich habe ernste und lustige Rollen gespielt – letztere sind mir aber lieber." | Bild: Christiane Keutner

Sie sorgen für Unterhaltung

Normal ist es jedenfalls nicht, dass sich Hobby-Schauspieler in der stressigsten Zeit des Jahres Zeit nehmen, um anderen ein paar Stunden Spaß zu bereiten. Aber sie tun es gerne. Mit dabei sind Jeanette Schmidmeister, Andreas Lang, Angela Jüngel, Martin Lunnebach, Andreas Krug, Monika Schneider, Sacha Bochenek, Paul Siebenhaller und Jasmin Bäder. Theterleiter ist Andreas Lang, Regie führt Sacha Bochenek, Sandra Traub souffliert. Sylwia Galysa und Alexia König sind für die Maske verantwortlich, Moris Jandt für den Bühnenbau.