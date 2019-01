Das Landratsamt wird einen neuen Standort für die Straßenmeisterei Markdorf finden müssen, denn der Mietvertrag für das Gelände ist gekündigt worden. Hintergrund ist, dass von der Stadt Markdorf nach Auskunft von Michael Lissner, Leiter der Finanzverwaltung, das 9500 Quadratmeter große Grundstück zwischen Otto-Liliental- und Zeppelinstraße verkauft wurde. Das sei vom Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen worden.

Unternehmen sucht Erweiterungsmöglichkeiten

Käufer ist die Albert-Weber Finanz- und Besitzholding, wie Albert Weber auf Nachfrage bestätigt. Der Besitzholding gehört auch der Grund des gegenüber liegenden Unternehmens Weber Automotiv und dieses wiederum sucht mittel- bis langfristig Gelände für Erweiterungsmöglichkeiten. Im Augenblick wird an einer neuen Produktionshalle an der Südseite des Firmenareals gebaut. Dort sollen im Sommer die Maschinen aufgestellt werden.

Wagner Automotive hat Erweiterungspläne. Gegenwärtig wird auf der Südseite des Firmenareals eine neue Halle gebaut. Künftig ist eine weitere Ausdehnung Richtung Westen möglich. | Bild: Wex, Georg

Der Mietvertrag sei noch von der Stadt gekündigt worden, berichtete Albert Weber. Er endet am 31. Dezember 2021. Nach Auskunft von Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts, will das Landratsamt Gespräche führen, ob dieses Enddatum nicht weiter in die Zukunft geschoben werden könne. "Der Termin ist etwas knapp bemessen", sagt Schwarz.

Suche nach einem neuen Standort beginnt

Für die Straßenmeisterei müsse erst einmal ein neuer, geeigneter Standort gefunden werden. Der bisherige Standort an der Otto-Liliental-Straße wird seit der Verwaltungsstrukturreform 2006 vom Landratsamt betrieben. Zuvor war dort das Land zuständig. Die Gebäude auf dem Gelände gehören dem Landratsamt. Diese müssten auf einem neuen Gelände wieder geplant und aufgebaut werden. Derzeit sei alles noch in der Findung, so der Pressesprecher.

Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. | Bild: Grupp, Helmar

Schwarz stellt aber fest: "Wir wollen auf jeden Fall in Markdorf bleiben." Und Lissner meint: "Wir würden das natürlich begrüßen und unterstützen. Die Stadt Markdorf hat ein Interesse daran, dass die Straßenmeisterei hierbleibt."

Winterdienst: Anfahrtsweg aus Markdorf ideal

Schwarz und Lissner betonen, dass Markdorf der ideale Standort für den Zuständigkeitsbereich des Straßenbauamts sei, insbesondere mit den stark befahrenen Bundesstraßen. Ganz aktuell auch vor dem Hintergrund des Winterdienstes, erläutert Schwarz, weil dieser ja auch mit den beiden anderen Straßenmeistereien des Bodenseekreises abgestimmt werde. Längere oder kompliziertere Anfahrtswege wären nicht wünschenswert.

Nach Auskunft von Albert Weber geht es bei dem Kauf um mittel- bis langfristige Erweiterungsmöglichkeiten von Weber Automotiv. Für eine Erweiterung Richtung Westen, also in das Dreieck zwischen Otto-Liliental-, Zeppelin- und Riedheimer-Straße hinein, bedürfe es eines neuen Bebauungsplans, erläutert Weber.

Unternehmer Albert Weber. | Bild: Lang, Andreas

Möglicherweise könnte eine solche Planung 2020 parallel zum auslaufenden Mietvertrag beginnen, was allerdings Sache der Stadt sei. Laut Weber sei nicht geplant, bei einer Erweiterung gleich das gesamte Gelände in Anspruch zu nehmen.

Konkret, die Erweiterung würde zunächst nicht das Gelände beim Lemon-Beat-Club betreffen, dass ebenfalls Weber gehört. Mit dem aktuellen Betreiber des Lemon-Beat-Clubs, Georg Mack, wurde nach der vorübergehend drohenden Schließung nach dem Ausstieg von Bernd Reutemann Ende 2017 ein Pachtvertrag über fünf Jahre geschlossen. Das Gelände von Bootsbau Gruben in dem Dreieck hat andere Eigentümer.