von Christiane Keutner

In eine schwierige Lage hat sich ein Wirt aus dem Bodenseekreis gebracht: Weil er dem Besitzer ein Portemonnaie, das Gäste gefunden hatten, nur gegen die Bezahlung eines Zimmers zurückgeben wollte, ist er wegen versuchter Erpressung angezeigt worden. Nun hatte sich der 63-Jährige vor dem Amtsgericht Überlingen zu verantworten.

Wirt: Sohn hat Zimmer unerlaubt betreten

Gefunden wurde der Geldbeutel des Sohns einer Familie, die bei ihm übernachtete, in einem Zimmer, das der Sohn unerlaubt betreten hatte, wie der Wirt aussagte. Die Frage, wie der Sohn dort hineingekommen war, ob es für kurze Zeit offenstand oder ob der Sohn den Zimmerschlüssel von der Rezeption genommen hatte, konnte der Wirt nicht beantworten. Nur, dass dieses Zimmer von der Familie nicht gebucht war.

Börse als Pfand für Reinigungskosten von 100 Euro

„Wir mussten den Raum reinigen, die Betten neu beziehen und die Dusche putzen“, begründete der Angeklagte seinen Versuch, Kosten von 100 Euro hierfür einzuklagen und erst nach Bezahlung das Portemonnaie mit den 50 Euro Bargeld und Ausweisen herauszugeben. Der Wirt berief sich dabei auf das Rückbehaltungsrecht.

Richter: „Recht in die eigenen Hände genommen“

„Das haben Sie nicht. Sie haben das Recht in eigene Hände genommen, statt Ihre Forderungen gerichtlich einzuklagen“, sagte Richter Alexander von Kennel. Er zweifelte an, dass die Familie extra wegen des Geldbeutels aus Ingoldstadt angereist wäre.“Warum haben Sie den Geldbeutel nicht versandt?“, erkundigte sich der Richter. Dazu sei er nicht verpflichtet, entgegnete der Angeklagte. Er bestritt, die Herausgabe des Pfands verweigert zu haben: „Bei mir war niemand, um den Geldbeutel abzuholen.“

Richter: Vorgehensweise ist versuchte Erpressung

Der Richter machte dem Wirt klar, dass es sich bei dieser Vorgehensweise um versuchte Erpressung handele, und hielt ihm ein Gegenbeispiel vor Augen: „Sie geben ein Auto in Reparatur. Der Mechaniker hat eine Forderung gegen Sie; da darf er das Auto behalten, bis die Forderung erfüllt ist.“

Wirt will Gasthaus zum Jahrewechsel schließen

„Die Rechnung ist offen und die Reinigungskosten sind genauso Pfandrecht“, erwiderte der Angeklagte, was der Richter jedoch verneinte. Die Verknüpfung „Reinigungsgeld gegen Geldbeutel„ sei rechtlich nicht zulässig. Der Wirt erklärte, in 22 Gasthaus-Jahren sei ihm so etwas noch nie passiert. Er habe noch nie ein Problem mit einem Gast gehabt, wenn man von einem im Zimmer verbotenerweise Rauchenden absehe, beklagte der Angeklagte. Er erklärte, von einem unrechten Handeln nichts gewusst zu haben. Unter diesen Umständen werde er seinen Betrieb zum 1. Januar 2020 schließen.

Geldbeutel wurde an die Familie zurückgeschickt

Von der Anzeige der Familie wegen Nötigung und dem Vorhaben des Wirts, Gegenanzeige wegen Betrugs zu erstatten, berichtete ein Polizeihauptkommissar des Polizeipostens Markdorf. Der Angeklagte habe den Geldbeutel herausgegeben; er sei an die Familie zurückgeschickt worden. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft forderte eine Geldstrafe von 7800 Euro. Er begründete dies der Höhe des Einkommens, nach dem sich die Höhe der Strafe berechnet, dem Beharren des Angeklagten auf seinem Recht, aber auch, dass es sich um keine große Summe gehandelt habe.

Der Angeklagte, der bisher straffrei durchs Leben gegangen war, bezeichnete die Reinigungskosten als Aufwandsentschädigung und forderte seinen Freispruch.

Richter setzt Geldstrafe von 6000 Euro fest

Richter von Kennel beließ es bei einer Geldstrafe von 6000 Euro. Der Angeklagte, der seit 22 Jahren ein Gasthaus betreibe, habe von der Unrechtmäßigkeit seines Handelns wissen müssen, spätestens nach Erhalt des anwaltlichen Schreibens, in dem darauf hingewiesen worden sei. Eine Wiederholungsgefahr sehe er nicht, zumal der Angeklagte seinen Betrieb schließen wolle.