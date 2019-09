Der Verein Zukunftswerkstatt Markdorf, Träger der Tafel, organisiert am Samstag, 21. September von 10 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Kaffee und Kuchen im Tafel-Laden im Stadtgraben 18. „Wir wollen uns aus zwei Gründen an die Öffentlichkeit wenden“, erklärt Günther Wieth, Vorsitzender der Zukunftswerkstatt: „Zum einen bereitet uns die zunehmende Altersarmut in der Stadt Sorgen, zum anderen verspüren wir einen deutlichen Rückgang der Spendenbereitschaft für die Tafel.“

Lebensmittel für symbolischen Preis von 2 Euro

Das Thema Altersarmut beschäftigt Günther Wieth schon länger. Immer öfter hört er von Markdorfern, die mit ihrer Rente kaum noch über die Runden kommen. Dennoch kaufen sie nicht im Tafel-Laden ein, obwohl sie für den eher symbolischen Betrag von 2 Euro recht viel Obst, Gemüse, Brot und Milchprodukte mit nach Hause nehmen dürften. Das Angebot an gespendeten Lebensmitteln wird allwöchentlich wieder aufgefüllt.

Markdorf Markdorfer Tafel: Immer mehr Rentner sind auf Lebensmittel angewiesen Das könnte Sie auch interessieren

„Bei den meisten ist die Scham zu groß“, weiß Günther Wieth. Nach über 40 Jahren Arbeit, so das immer wiederkehrende Argument, will man nicht auf fremde Hilfe angewiesen sein. Der Gang in den Tafelladen würde als Schmach empfunden werden – und als nicht vereinbar mit der eigenen Lebensleistung.

Team aus 85 freiwilligen Helfern

Hier sei ein Umdenken nötig. Gedanken machen sich die Tafel-Organisatoren außerdem über alternative Verteilmodelle, die helfen, die Berührungsscheu abzubauen. Einstweilen aber gelte es, auf ein weiteres wichtiges Anliegen der Tafel-Arbeit hinzuweisen: den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung, den Günther Wieth und die 85 freiwilligen regelmäßigen Mitarbeiter und Helfer führen.

Markdorf Nach Ablauf nicht gleich schlecht: Mitarbeiter der Tafel klären Kunden über Mindesthaltbarkeitsdatum auf Das könnte Sie auch interessieren

Gegen Verschwendung von Lebensmitteln

Wie das Wegwerfen noch essbarer Lebensmittel vermieden und durch gezielten Einkauf die Überproduktion eingedämmt werden kann – darüber soll beim Tag der offenen Tür ebenfalls informiert werden. Ebensowohl über die weiteren Projekte der Zukunftswerkstatt. Sie setzt sich intensiv für Chancengleichheit und Bildungsteilhabe benachteiligter Kinder und Jugendlicher ein.