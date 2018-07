Markdorf – Die Wilhelm-Schlotz-Stiftung wird aufgelöst. Mit der Entscheidung vollzog die Mitgliederversammlung am Dienstagabend, was sich seit geraumer Zeit abgezeichnet hat. Denn der eigentliche Zweck des Vereins – die von Anfang an ökumenisch ausgerichtete "Wilhelm-Schlotz-Stifung" – wird heute von anderen Institutionen getragen. Laut Vereinssatzung sei es der ausschließliche und unmittelbare Zweck des Vereins, "besonders minderbemittelten Mitbürgern insbesondere auf dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Markdorf" zu unterstützen.

Geschehen ist das vor allem durch die besonders preisgünstige Verköstigung von Bedürftigen, verbunden mit einem von der Stiftung finanzierten und von ehrenamtlichen Helfern getragenen Bringdienst. Das "Essen auf Rädern", die Verteilung der ursprünglich in der ehemaligen Krankenhaus-, dann von der Spitalfonds-Küche zubereiteten Mahlzeiten, hat seit 2014 die Sozialstation Linzgau übernommen, der Markdorfer Zweig der Sozialstation Bodensee. Übrig geblieben war bis zum vergangenen September noch der von der Wilhelm-Schlotz-Stiftung gestiftete Kleinbus, in Markdorf auch "Schlotz-Bus" genannt. Anfänglich beinahe ausschließlich dazu genutzt, den Markdorfer Senioren zu mehr Mobilität zu verhelfen, diente er bald schon ebenso der Jugendarbeit in kirchlichen und städtischen Gruppen. Vergangenes Jahr wurde der "Schlotz-Bus" durch einen neuen Neunsitzer ersetzt, das sogenannnte "Sozio-Mobil". Eine Hälfte trägt die Sozialstation, die es für den Hol- und Bringdienst ihrer Markdorfer Tagepflege nutzt. Die andere Hälfte tragen die katholische und die evangelische Gemeinde sowie das Dekanat Linzgau. Und schließlich ist die Stadt beteiligt, deren Jugendarbeit gleichfalls von dem Sozio-Mobil profitiert.

Erleichtert nach dem Liquidationsbeschluss zeigen sich (von links) Bruno Baumgartner, Klaus Schiele, Jenny Nick, Martin Hug, Tibor Nagy, Ulrich Hund und Wolfgang Bäcker. | Bild: Jörg Büsche

Auf den Weg gebracht hatte die Stiftung einst "Haka-Werk"-Mitbegründer Wilhelm Schlotz gemeinsam mit Arthur Effinger sowie den beiden Pfarrern Siegfried Vögele und Gerhard Däublin. "Seit 1974 hat die segensreiche Arbeit der Wilhelm-Schlotz-Stifung als Dienst am Nächsten stattgefunden", blickte Pfarrer Ulrich Hund bei der Mitgliederversammlung zurück. Im Vereinsvorstand sei man übereingekommen, dass nun die Auflösung anstehe, da das Stiftungsvermögen abgeschmolzen sei. Das habe sich schon länger abgezeichnet. 2004 waren es noch 123 000 Euro, derzeit sind es wenig über 2000 Euro. Seitens der Familie Schlotz gebe es keine Signale, dass der durch die soziale Arbeit eingetretene Abmangel aufgefangen werden könne. Zwischenzeitlich wurde das Baiter-Vermächtnis dazu herangezogen, so Pfarrer Hund. Er zitierte aus einem Brief von Wolf-Dietrich Schlotz, dem Sohn von Wilhelm Schlotz, dass dieser der Vereinsauflösung nicht nur zustimme, sondern diese sogar ausdrücklich wünsche.

Wilhelm Schlotz gehörte zu den Mitbegründern der nach ihm benannten Stiftung. | Bild: BUESCHE,JOERG

Zum Weihnachtsessen der zwei Dutzend ehrenamtlichen Helfer von "Essen auf Rädern" habe Schlotz noch regelmäßig eingeladen – bis zur Übernahme durch die Sozialstation 2014. Nach der Abgabe des "Schlotz"-Busses, dem letzten Fahrzeug der bisweilen über vier Wagen verfügenden Fahrzeug-Flotte des Vereins, galt es nun, noch das übrig gebliebene Stiftungsvermögen zu verteilen: je rund 1000 Euro an die Sozialstation und die Markdorfer Tafel.

In der Vereinskasse geblieben ist nur noch jener Betrag, der bei der Abwicklung der Wilhelm-Schlotz-Stiftung an Gebühren anfallen wird. Als Liquidatoren bestellte die Mitgliederversammlung Wolfgang Bäcker, den Kassier, und Martin Hug, der dem Verein als Steuerberater beisteht. Abgeschlossen sein wird das Liquidationsverfahren aller Voraussicht nach in Jahresfrist, erläuterte Hug.

Wie die Wilhelm-Schlotz-Stiftung gearbeitet hat, schilderte Jenny Nick der Mitgliederversammlung. Nick hat viele Jahre Markdorfer Senioren zu Theaterbesuchen nach Konstanz, zum Baden ins dortige Thermalbad oder nach Bermatingen gefahren und Ausflüge fürs betreute Wohnen organisiert. Nick beschrieb ebenfalls, wie hilfreich der Essens-Bringdienst gewesen sei. Pfarrer Tibor Nagy erinnerte an den "bedeutenden Beitrag der Wilhelm-Schlotz-Stfung und ihrer vielen ehrenamtlichen Unterstützer fürs soziale Leben in Markdorf".

Firmengeschichte Wilhelm Schlotz ist der Bruder von Helena Kunz, die zusammen mit ihrem Mann Hans auf der Suche nach einer hautfreundlichen Alternative zur Kernseife 1946 eine Putz- und Reinigungspaste entwickelt haben, die noch heute als "Neutralseife" bekannt ist. Bis zum Umzug nach Waldenbuch im Jahr 1948 produzierten die von den Kunzes gemeinsam mit Wilhelm Schlotz gegründete Firma Haka in Stuttgart. 1991 kam es aufgrund firmeninterner Differenzen zur Aufspaltung der Hakawerk W. Schlotz und H. Kunz GmbH in die HAKA Kunz GmbH und die HAKAWERK W. Schlotz GmbH. Von der 2017 ins Auge gefasste Wiedervereinigung der beiden in Walbuch benachbarten Unternehmen wurde inzwischen jedoch abgesehen. (büj)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein