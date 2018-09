Anlässlich des Deutsch-Schweizer Oktoberfests, das bis 3. Oktober auf dem Festplatz Klein Venedig in Konstanz stattfindet, verlost der SÜDKURIER in Zusammenarbeit mit dem Markdorfer Unternehmen "Fetscher Event Marketing" erneut einen Preis, der es in sich hat: eine sogenannte VIP-Box für den Veranstaltungstag 26. September. An jenem Abend werden Anita & Alexandra Hoffmann gegen 20 Uhr in der Paulaner Festhalle auftreten.

Platz für bis zu 14 Personen

Laut Fetscher Event Marketing beinhaltet das Ticket für eine VIP-Box folgende Leistungen: 14 Oktoberfest-Zugangsbänder; 14 Maß Paulaner Oktoberfest Bier; kalte Vorspeisenplatte für 14 Personen; reichhaltiges Tischbuffet für 14 Personen. Also können 14 Personen einen geselligen Abend erleben.

„Mit dem Gewinnspiel möchten wir Leuten aus der Region eine Freude machen und wünschen allen Teilnehmen viel Glück und viel Spaß.“ | Bild: Fetscher Event Marketing

Festwirt Hans Fetscher über die Verlosungsaktion: "Mit dem Gewinnspiel möchten wir Leuten aus der Region eine Freude machen und wünschen allen Teilnehmen viel Glück und viel Spaß."

Eine VIP-Box auf dem Konstanzer Oktoberfest bietet Platz für bis zu 14 Personen. | Bild: Fetscher Event Marketing

Buchungsbestätigung für VIP-Box

Der oder die ausgeloste Gewinner/in erhält eine Buchungsbestätigung für die VIP-Box und bekommt die Bändel dann im Eingangsbereich des Festareals am Abholhäuschen ausgehändigt.

Das Oktoberfest in Konstanz gilt als größte Festzeltparty am Bodensee. Es werden mehr als 100 000 Besucher erwartet. Zu den musikalischen Höhepunkten zählen dieses Mal Anita & Alexandra Hofmann, Papis Pumpels und Alpen Mafia. Mit Fahr- und Vergnügungsgeschäften, Musik und Partystimmung sowie geschmückten Festzelten sollen den Besuchern unvergessliche Veranstaltungstage direkt am Bodensee geboten werden.

Die Verlosung

Sie wollen eine VIP-Box für das Konstanzer Oktoberfest für den Veranstaltungstag 26. September gewinnen? Das Mitmachen ist kinderleicht: Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 26 wählen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunktarife können abweichen) und das Stichwort "Hoffmann" nennen. Bitte unbedingt den Vor- und Nachnamen, Wohnort sowie eine Telefonnummer angeben, unter der Sie verlässlich erreichbar sind, damit Sie benachrichtigt werden können. Die Gewinnerin/der Gewinner wird ausgelost (Rechtsweg ausgeschlossen). Teilnahmeschluss ist am Freitag, 21. September, um 10 Uhr. Viel Glück!

