Der Verkehrsunfall hat sich auf einer Kreuzung schmaler Verbindungsstraßen beim Weiler Leiwiesen ereignet. Ein Kleinwagen und ein Personenbus waren laut Mitteilung der Feuerwehr zusammengeprallt.

Die im Renault eingeklemmte Frau wird vom Rettungsdienst erstversorgt. Der Transporter rechts muss noch wegbewegt werden, um die Frau aus ihrem Wagen befreien zu können. | Bild: Feuerwehr Markdorf/Martin Scheerer

„Ein PKW befand sich rückwärts in Schräglage in einem Graben. In diesem Fahrzeug war eine Fahrerin eingeklemmt, sie wurde vom Rettungsdienst bereits betreut“, teilt Feuerwehrsprecher Martin Scheerer mit. Er ergänzt: „Zur Rettung der Fahrerin musste das andere Fahrzeug rückwärts wegbewegt werden. Zum Entfernen der Fahrertüre wurden hydraulische Spreiz- und Schneidgeräte eingesetzt.“

Mit hydraulischen Spreiz- und Schneidgeräten wird die Fahrertüre entfernt, um die Frau aus dem Auto holen zu können. Bild: Feuerwehr Markdorf/Martin Scheerer | Bild: Feuerwehr Markdorf/Martin Scheerer

Nachdem die Frau aus dem Renault befreit war, wurde sie dem Rettungsdienst zur Weiterversorgung der Verletzungen übergeben.

„Eine weitere Maßnahme der Feuerwehr war das Abklemmen der Batterien an den unfallbeteiligten Fahrzeugen und das Abstreuen ausgelaufener Betriebsstoffe. Einsatzende war um 10.40 Uhr“, berichtet Feuerwehrsprecher Scheerer weiter.

Die Feuerwehr war mit Kommandowagen, Einsatzleitwagen, zwei Löschgruppenfahrzeugen und Rüstwagen im Einsatz..