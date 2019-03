Wenn sich die Interessengemeinschaft Verkehrsneuplanung Ittendorf (IVI) zu ihrer Hauptversammlung trifft, geht es vor allem um eines: den aktuellen Stand der Bundesstraßen-Planungs-Diskussion. Im Gespräch ist dann nicht nur die durch den Markdorfer Ortsteil Ittendorf führende Bundesstraße 33, sondern stets auch die Bundesstraße 31 zwischen Friedrichshafen und Meersburg. Für beide liegen verschiedene Ausbauvarianten als Planungsalternativen vor, die im Falle ihrer Verwirklichung entweder die Einwohner von Ittendorf oder von Hagnau beziehungsweise von Immenstaad stärker belasten werden.

IVI-Vorsitzender Käser: "Wir setzen nach wie vor auf die Variante A"

Wobei die Ittendorfer Interessengemeinschaft sich weder für die Ausbauvariante C stark macht, welche die B 31-neu nördlich des Weingartener Waldes entlangführen will, noch für die alternative Ausbauvariante B – diese sieht eine Trasse südlich des Weingartener Waldes vor. „Wir setzten nach wie vor auf die Variante A, das beinhaltet den Ausbau der bestehenden B 31", erklärte Fritz Käser, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft. Aus seiner Sicht sei das vor allem deshalb sinnvoll, weil „dadurch der Flächenverbrauch minimiert wird und außerdem weitere Einschnitte in unsere Landschaft vermieden werden", so Käser.

Was aus Sicht der Initiative gegen die von Ittendorf fernere B-Variante spricht

Ganz entschieden verwahrte sich der IVI-Vorsitzende gegen ein Argumentieren für die von Ittendorf fernere Ausbauvariante B. Danach gefragt, was aus Ittendorfer Sicht denn gegen die B-Variante spreche, sagte er: "Wir können doch nicht allen Ernstes nach Immenstaad oder Hagnau gehen und den Landwirten dort sagen: Die Variante C lehnen wir ab für uns, aber die Variante B auf eurem Gebiet, die ist möglich". In diesem Zusammenhang wandte sich Käser auch gegen eine Höher- oder Niedriger-Bewertung der Flächen. Bei allen von den Planungsvarianten betroffenen Gebieten handele es sich um Vorrangflächen, sodass sich eine Abstufung verbiete.

Auf welche Variante es am Ende hinausläuft, das sei im Moment noch offen, so Käser. In nächster Zeit würden die je zu erwartenden Verkehrszahlen betrachtet – ebenso wie die konkreten Belastungen für die in der jeweiligen Varianten-Umgebung wohnenden Menschen. Ob der auf neuen Planentwürfen auftauchende Autohof „Breitenbach“ zwischen Stetten und Ittendorf auf eine erste Festlegung hindeutet, blieb in der IVI-Versammlung offen. Peter Brause, ein Vertreter der Interessengemeinschaft im Dialogverfahren, erklärte, dass die von den Planern veranschlagten Fahrzeugzahlen inzwischen nach unten korrigiert worden seien – nicht zuletzt aufgrund der Intervention der IVI. Den Hagnauern warf Brause vor, dass sie dramatisierten. Zum einen brächten sie viel zu große Zahlen ein, zum anderen übertrieben sie im Dialogforum mit den zu erwartenden Rebland-Verlusten bei einem Ausbau der B 31.

Enttäuscht zeigte sich Käser von der Unterstützung durch die Stadt. Die habe nach Übereinkunft der Bürgermeister im Kreis zurückstecken müssen.