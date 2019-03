Christian Brembeck ist ein begnadeter Pianist, Dirigent, Organist und Cembalo-Spieler. Das versichert Christian Ringendahl, langjähriger Kirchenmusiker in Markdorf und selber gefeiertes Talent an seinem Instrument, der Orgel. Als künstlerischer Leiter des Vereins "Klangwelt Rittersaal" ist es Ringendahl gelungen, den vielbeschäftigten Christian Brembeck aus Berlin für einen neuerlichen Auftritt in Markdorf zu gewinnen. Am kommenden Sonntag, 31. März, wird Brembeck im Pfarrsaal der Mittleren Kaplanei spielen.

Werke von Bach, Soler und Brembeck selbst

Auf dem Programm stehen Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Johann Jacob Froberger, von Louis Couperin, Johann Caspar Ferdinand Fischer, Antonio Soler, aber auch von Brembeck selbst, kündigt Armin Bischofberger an. Er ist Vorsitzender des Klangwelt-Vereins.

Von diesem Tanz schwärmte Giacomo Casanova

Mit dem "Fandango" von Antonio Soler in der zweiten Konzerthälfte erwartet die Zuhörer Ringendahl zufolge ein besonderes Schmankerl. Dieses Werk habe kein Geringerer als der venezianische Priester, Jurist und Schriftsteller Giacomo Casanova, dessen literarische Wirkung vor allem auf der Darstellung amouröser Abenteuer beruht, als den "wohl verführerischsten, ja wollüstigsten Tanz der Welt gerühmt", zitiert Ringendahl aus dem Begleitheft zu einer CD-Einspielung durch Christian Brembeck.

Markdorf Ein großer Musiker steigt von der Orgelempore: Markdorfs Kantor Christian Ringendahl geht in Ruhestand Das könnte Sie auch interessieren

Apropos CD-Einspielung: Von Christian Brembeck liegt eine überaus stattliche Diskografie vor. Sie reicht von Rokoko-Orgelmusik, aufgenommen in den frühen 1980er Jahren, bis zu zeitgenössischen Stücken und CDs aus dem vergangenen Jahr. In diesem Punkt wich Brembeck von Sergiu Celibidache ab, der ihn immer wieder als Gast zu den Münchner Philharmonikern einlud. Denn Dirigent Celibidache lehnte Tonaufnahmen seiner Aufführungen strikt ab. Nicht so sein Gast, der inzwischen auf einigen nach Celibibidaches Tod veröffentlichten Tonträgern mit zu hören ist.

Das Konzert mit Christian Brembeck in der Mittleren Kaplanei beginnt am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr. Karten für 13 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Ravensbuch.