von Angelina Sortino

Sandra Keßler: "Für immer wegziehen, das wäre nichts für mich"

Sandra Keßler ist 22 und arbeitet für ein Finanzunternehmen. Die junge Frau aus Riedheim hat vor allem die Natur ihrer Heimat ins Herz geschlossen. | Bild: Angelina Sortino

„Ich bin in Riedheim aufgewachsen und lange in Markdorf zur Schule gegangen. Damals fand ich toll, dass man mit dem Fahrrad an den See nach Hagnau fahren konnte. Generell kommt man mit dem Fahrrad fast überall hin. Über ein besseres Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln würde ich mich dennoch freuen. Für längere Strecken nimmt man oft das Auto. Das ließe sich vermeiden. Den See und die schöne Landschaft in und um Markdorf habe ich sehr gern. Wir haben mehr Glück als die Menschen, die in Großstädten leben.

"Würde in der Großstadt die Natur vermissen"

Ich würde in einer Großstadt die Natur vermissen. Ich brauche sie einfach. Aus diesem Grund habe ich mich auch bewusst dazu entschieden, den praktischen Teil meines dualen Studiums in einem Betrieb in der Region zu absolvieren. Man wählt das Unternehmen mit dem Ziel aus, längerfristig dort beschäftigt zu bleiben. Und ich wollte nicht umziehen müssen. Ich spiele Saxofon im Musikverein Riedheim und würde mich als Vereinsmenschen bezeichnen. Wir stellen im Verein gemeinsam echt viel auf die Beine und sind eine gute Gemeinschaft.

"Zusammenhalt im Musikverein noch wichtiger als Musizieren"

Ich finde das klasse und der Zusammenhalt ist für mich noch wichtiger als das Musizieren im Orchester. Obwohl mir das natürlich auch großen Spaß bereitet. Durch meine Schulzeit und den Verein habe ich viele Freunde. Mit ihnen treffe ich mich sehr gerne im 'Ludwig'. Ich finde es da echt schön, vor allem, um abends mal gemütlich etwas trinken zu gehen. Selbst wenn ich Markdorf aus beruflichen Gründen oder für ein Masterstudium verlassen müsste, würde ich auf jeden Fall wieder zurückkommen wollen. Vor allem, weil meine Familie hier lebt. Für eine gewisse Zeit von hier wegzugehen, kann ich mir vorstellen. Nur für immer wegziehen, das wäre nichts für mich.“

Jonas Daerr: "Keinen Job zu finden wäre der einzige Grund, weiter wegzuziehen"

Jonas Daerr ist 20 Jahre und arbeitet als Mechatroniker. Seine größtes Hobby ist sein Motorrad, mit dem er gern am Gehrenberg eine Runde dreht. | Bild: Angelina Sortino

„Ich wohne erst seit fünf Jahren in Markdorf. Davor habe ich in Immenstaad gelebt und geboren bin ich in Rheinland-Pfalz. Dennoch bin ich auch schon in Markdorf zu Schule gegangen und fühle mich mittlerweile so wohl, dass ich ungern woanders hinziehen möchte. Ich wurde herzlich aufgenommen und habe schnell gute Freunde gefunden. Voreingenommen war niemand. Markdorf und seine Umgebung bieten mir die Möglichkeit, meine Freizeit sehr aktiv und abwechslungsreich zu gestalten. Das ist mit wichtig.

"Möglichkeit, Freizeit aktiv zu gestalten"

Der Gehrenberg eignet sich sehr gut für mein Hobby Motorradfahren. Er bietet außerdem auch tolle Mountainbike-Strecken. Im Winter ist man gleich in den Bergen und kann dort Wintersport betreiben. Das ist doch ideal. Ich mag auch das Klima. Nach meinem Gefühl sind die Sommer schön heiß und die Winter kalt. In Markdorf fehlt es mir an nichts. Und wenn doch, dann findet man in den umliegenden Städten, was man sucht. Um noch mehr Action in meine Freizeit zu bringen, bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Ich mag auch, dass man bei der Feuerwehr immer Lösungen für Probleme finden muss. Das fordert einen. Außerdem habe ich meine Kameraden natürlich auch ins Herz geschlossen und bin mit einigen gut befreundet. Übers Wegziehen habe ich ehrlich gesagt nie nachgedacht.

"Es gibt viele gute Jobs hier"

Nachdem ich mit der Schule fertig war, habe ich einen Ausbildungsplatz in Markdorf bekommen. Mein Betrieb hat mich nach meiner Lehre übernommen. Außerdem ist die Wirtschaft in der Region generell sehr stark. Es gibt viele gute Jobs. Keinen Job zu finden, wäre für mich auch der einzige Grund, aus dem ich Markdorf verlassen und weiter wegziehen würde. Wenn meine Existenz bedroht wäre, hätte ich ja auch keine andere Wahl."

Alina Brenner: "Freunde und Familie ein wichtiger Grund zu bleiben"

Alina Brenner ist 22 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin. Auch in ihrer Freizeit betreut sie gern ehrenamtlich Kinder oder trifft sich mit Freunden. | Bild: Angelina Sortino

„Ich wohne seit 20 Jahren in Markdorf. Für mich ist es die schönste Stadt im Bodenseekreis. Friedrichshafen zum Beispiel ist mir einfach zu nah am See. Außerdem kann man in den Vororten sehr ländlich wohnen, hat aber auch eine richtige Innenstadt. Ich arbeite schon lange in Markdorf. Angefangen habe ich als Babysitterin, dann habe ich ehrenamtlich beim Jugendcafé und den Ferienspielen mitgeholfen. Gerade mache ich eine Ausbildung als Erzieherin, während der ich für drei Einrichtungen gearbeitet habe. Mir bereitet die Arbeit mit den Kindern sehr viel Freude.

"Hoffe, dass ich eine Stelle in Markdorf finde"

Ich hoffe sehr, dass ich nach meiner Ausbildung eine Stelle in Markdorf finde. Mir ist wichtig, in keinem zu großen Kindergarten zu arbeiten. In kleinen Gruppen, wie es sie in den Markdorfer Einrichtungen gibt, kann man einfach besser auf die einzelnen Kinder eingehen. Für Jugendliche bietet Markdorf meiner Meinung nach auch viele tolle Angebote. Die Menschen, die für die Jugendarbeit zuständig sind, gehen sehr auf die Interessen ein. Das Zusammentreffen von Jung und Alt klappt ebenfalls vorbildlich. Im Mehrgenerationenhaus und bei der Volkshochschule gibt es Kurse, die die Generationen zusammenbringen. Meiner Meinung nach bietet Markdorf sehr viel Sehenswertes.

"Würde auch nicht für eine Beziehung wegziehen"

Aus diesem Grund organisiere ich für die Kinder immer gern eine Stadtrallye. Für Menschen in meinem Alter wünsche ich mir aber noch ein paar mehr Möglichkeiten, um abends auszugehen. Wegziehen würde ich nicht, auch nicht für eine Beziehung. Es gefällt mir hier einfach zu gut und meine Freunde kommen auch alle aus Markdorf, Bermatingen und Salem. Sie sind für mich, neben meiner Familie, ein wichtiger Grund zu bleiben.“

Tim Tews: "Für mich kämen noch nicht mal die Dörfer um Markdorf infrage"

Tim Tews ist 20 und macht gerade eine Ausbildung in Weingarten. In seiner Freizeit ist er oft für die Freiwillige Feuerwehr Markdorf im Einsatz. | Bild: Angelina Sortino

„Ich wohne schon mein ganzes Leben lang in Markdorf und man könnte sagen, dass ich am Anfang gar keine andere Wahl hatte. Man kann sich schließlich nicht aussuchen, an welchem Ort der Welt man geboren wird. Ich würde sagen, dass man in Markdorf doch sehr schön leben kann. Das Bedürfnis, woanders hinzuziehen, verspüre ich nicht. Wenn ich ehrlich bin, dann kämen für mich noch nicht einmal die Dörfer um Markdorf in Frage. Seit ich zehn Jahre alt bin, engagiere ich mich in der Freiwilligen Feuerwehr.

"Habe in der Feuerwehr gute Freunde gefunden"

Es hat sich eine große Leidenschaft für den Verein entwickelt und ich habe in meinen Kameraden gute Freunde gefunden. Obwohl ich mittlerweile in Weingarten arbeite und schon einen längeren Arbeitsweg habe, möchte ich wegen der Feuerwehr und meinen Freunden in Markdorf wohnen bleiben. Ansonsten würde ich ja ohnehin ständig herfahren. Meine einzige Sorge ist, dass ich mir wegen der hohen Mieten später keine Wohnung in Markdorf leisten kann. Schon während meiner Ausbildung habe ich darüber nachgedacht, mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Aber bei den hohen Mietpreisen ist das leider nicht möglich.

"Markdorf und seine Innenstadt brauchen sich nicht verstecken"

Ich finde übrigens auch, dass Markdorf und seine Innenstadt sich neben Städten wie Friedrichshafen, Überlingen und Ravensburg überhaupt nicht verstecken muss. Wir haben einen tollen Einzelhandel und man findet in den Geschäften alles, was man braucht. Markdorf würde auch viele tolle Veranstaltungsstätten bieten. Es könnte noch mehr Konzerte, Feste und andere Veranstaltungen geben, am besten für Jugendliche zwischen 14 und 18. Ich denke, da ist das Angebot recht mau. Von den Veranstaltungen gefällt das Stadtfest mir am besten. Für mich ist es jedes Jahr ein kleines Highlight.“

Professor Maren Lehmann ist der Meinung, dass man den Begriff Heimat besser im Plural verwenden sollte. | Bild: privat

Heimat ist eine Chiffre Professor Maren Lehmann ist Inhaberin des Lehrstuhls für Soziologische Theorie an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Sie spricht über die Heimatverbundenheit von jungen Erwachsenen. In der Soziologie gibt es viele Definitionen für den Heimatbegriff. Welche halten Sie für die passendste, gerade im Hinblick auf diejenigen jungen Menschen, die ihre Heimatstadt lieber nicht verlassen möchten? Ich glaube, dass Heimat ein Schlagwort ist, unter dem sich vieles Normative verbergen kann. Es gibt diverse Bestandsinteressen, die mit diesem Ausdruck beschrieben werden. Bestandsinteressen, die vielleicht auch nicht von den jungen Leuten geteilt werden, die bleiben. Heimat ist ein sehr vielschichtiger Begriff, wahrscheinlich eher eine Chiffre. Ein Platzhalter für etwas anderes, andere Begriffe. Es würde außerdem sehr helfen, wenn man den Begriff öffnet und im Plural verwendet. Wenn man jung ist, kann man weggehen, um zu sehen, dass an anderen Orten durchaus auch eine Heimat sein kann. Neugier auf andere Heimaten gehört dazu, denke ich, um die eigene Heimat würdigen zu können. Soziologisch gesagt: Was Heimat ist, hängt immer davon ab, wer diesen Ausdruck in welchem Zusammenhang verwendet. Diese Differenzen, diese Andersheit des Sinns von Heimat wäre für die Soziologen der Forschungsgegenstand. Diese Mehrdeutigkeit des Begriffs Heimat ist allerdings kein Problem, sondern eher ein Glück. Können Sie sich erklären, warum viele junge Erwachsene ihre Heimatstadt nicht verlassen möchten und sich ihre Zukunft nur an diesem Ort vorstellen können? Ich denke gar nicht, wenn ich das jetzt wissenschaftlich verstehen wollte, dass es hier unbedingt um Heimat geht. Wenn eine junge Frau theoretische Physik studieren will, dann müsste sie Markdorf verlassen. Wenn ihr Freundeskreis dann aber versucht, sie hier zu halten, führt das zu einer Zerrissenheit. Es entsteht das Gefühl, dass sie ihre eigenen Ziele für die Ziele der Gemeinschaft zurückdrängen muss. Es kann gut sein, dass sie ihren Karrierewunsch dann aufgibt. Man könnte sich fragen, ob das mit dem Verständnis der Menschen von der Individualisierung zu tun hat – sprich, ob hier eine Kultur vorhanden ist, die kaum Wert auf individuelle Karrieren legt. In den Großstädten muss man aber Wert auf Karrieren legen. Da ist niemand so verwurzelt wie hier. Die Karriere ist eine Lebensform, die damit gut umgehen kann, dass man nicht so verwurzelt ist. Da wechselt man eben immerzu. Wenn man verwurzelt ist, braucht man eigentlich keine Karriere. Was denken Sie persönlich über junge Menschen, die sich entscheiden, in ihrer Heimatstadt zu bleiben? Wenn junge Leute an dem Ort, an dem sie aufgewachsen sind, bleiben wollen, dann finde ich das erst mal schön. Es ist nicht richtig, diese Heranwachsenden als resignierte Charaktere zu bezeichnen, die zu feige oder zu bequem zum Wegzug sind. Weil ich nämlich glaube, dass zumindest irgendwann im Leben die Frage auftaucht: Könnte ich auch weggehen? Und wenn sich dann jemand bewusst dagegen entscheidet, weiß ich nicht, warum man das anklagen sollte. Die, die bleiben, sind eigentlich nicht die resignativen. Die, die bleiben, sind eigentlich diejenigen, die etwas bewegen wollen. Nicht immer, die Trägen gibt es auch. Aber die melden sich nicht für Ihren Artikel und sind nicht in den Vereinen aktiv. Fragen: Angelina Sortino

