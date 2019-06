Aus bislang nicht geklärten Gründen waren laut Polizei zunächst zwei 23-jährige Männer miteinander in Streit geraten und schlugen schließlich aufeinander ein. Daraufhin mischten sich zwei weitere Begleiter in die Rangelei ein. Da alle Beteiligten nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss standen, konnte der genaue Geschehensablauf bislang noch nicht geklärt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand ernsthaft verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.