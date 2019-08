Manchmal können Urlaube auch anstrengend sein. Prinzipiell ist ein Urlaub ja dafür da, dass man sich vom Arbeitsleben temporär erholt. So sehen es zumindest die gesetzlichen Regelungen zum Arbeitnehmerschutz vor. Und irgendwie hat man ja auch selbst eine solche Grobvorstellung von seinen freien Tagen. Doch manchmal kommt es anders als man denkt.

Ein Urlaub ist in der Regel auch die Zeit, in der man feststellt, dass das eigene Haus auch noch von anderen Menschen bewohnt wird. Im deutschen Sprachgebrauch hat sich dafür der Begriff Familie eingebürgert. In diesem Fall besteht die Familie neben der Ehefrau auch aus zwei Töchtern, zwölf und 14 Jahre alt und somit in einer Lebensphase, für die schlaue Menschen den Begriff Pubertät erfunden haben. Nun habe ich mir zu Beginn meines Urlaubes sagen lassen, dass es in der Familie, dessen häufig abwesendes Viertel ich bin, gewisse Regeln gibt und dass solche Regeln vor allem in der Pubertät eine sehr wichtige Sache seien.

Nachdem ich offenbar dazu auserkoren bin, eine der beiden Personen zu sein, die für die Einhaltung dieser Regeln zuständig sind, kam es nun darauf an, zu erfahren, um welche Regeln es sich konkret handelt. Nun macht aber das Familienleben keine Pause, nur weil eines der Familienmitglieder seinen Lernprozess noch nicht begonnen hat. Die Folge ist, sagen wir mal, eine eher suboptimale Führungsstruktur.

Andere würden es ein heilloses Durcheinander nennen. Gehen die Mädels friedlich und ohne zu murren zu Bett, ist das kein Grund zur Freude, sondern zur Aktivierung aller Alarmglocken. Vom Gute-Nacht-sagen wieder zurück im Erdgeschoss angekommen, wird man auf die Holzskulptur im Eck verwiesen. Auf ihr befindet sich: nichts. Es soll aber offenbar der nächtliche Platz für die Handys der Mädels sein. Also nochmals hoch zu den Mädels und die Handys einkassieren. Diesmal fällt der Gutenachtkuss frostiger aus.

Nächster Abend, neuer Versuch. „Papa, dürfen wir noch hoch und fernsehen?“, flötet die Zwölfjährige nach dem Abendessen. Der Fernseher befindet sich im Wohnzimmer im Obergeschoss, zu Abend gegessen wird im Wohnzimmer im Erdgeschoss, wo sich auch die „Handy-Holzskulptur“ befindet. Ein Blick auf den Tisch, die Teller sind abgeräumt. „Ja, dürft ihr!“ Offenbar gibt es aber noch andere Regeln, weshalb man in die Mädelszimmer geschickt wird, um zu kontrollieren, ob sie aufgeräumt sind. Sind sie natürlich nicht. Also die Mädels wieder herunterzitieren. „Hat die Mama dich wieder geschickt?“, kommentiert die 14-Jährige eher herablassend. Nach drei Wochen gibt es erste Fortschritte. Ich bin ein bisschen stolz. Doch die Kenntnisse müssen natürlich verfestigt werden. Deswegen überlege ich nun, ob ich nicht doch vielleicht noch vier Wochen Urlaub dranhängen sollte.

