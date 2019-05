Ideenreich und voller Tatendrang möchte die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee mit ihrer Geschäftsführerin Sylvia Westermann die Urlaubssaison 2019 angehen. Auf der jüngsten Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Markdorf (GVV) – ein freiwilliger Zusammenschluss zur Einsparung von Verwaltungskosten der Stadt Markdorf sowie der Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal und Oberteuringen – stellte sie die aktuellen Projekte und Kampagnen vor.

So nimmt der Anschluss Oberteuringens an das Premiumwegenetz weiter an Gestalt an, wie Westermann berichtet. „Wir hatten kürzlich eine Infoveranstaltung auf der sehr konstruktiv über Änderungen, Befürchtungen und mögliche Wegeverläufe gesprochen wurde.“ Aktuell strebe man einen Premium-Spazierweg an, der von der Strecke her etwas kürzer als ein Wanderweg wäre, und über einen höheren Asphaltwege-Anteil verfüge. „Die Gemeindefläche Oberteuringens ist begrenzt und wir wollen verhindern, dass nicht zuviel Weganteil auf Friedrichshafener Gemarkung verläuft, damit es auch ein Oberteuringer Weg bleibt.“

Informationstafeln geplant

Um die schönsten Aussichtspunkte mit ihren Bergpanoramen auf den drei Premiumwegen – in Markdorf, Bermatingen und dem Deggenhausertal – noch besser zur Geltung zu bringen, sollen diese mit Informationstafeln ausgestattet werden. Am Gehrenberg ist angedacht, die mit Tiernamen gekennzeichneten Wanderwege – Fuchs, Hase – wieder zu aktivieren, dazu Westermann: „Die sind wohl etwas in Vergessenheit geraten und müssen erst mal wieder hergerichtet werden, aber ich denke, dass es sich lohnt.“ Aufgrund hoher Nachfrage, ist ein neuer Flyer „Pilgerwege und sakrale Kunst in der Ferienlandschaft“ in Vorbereitung sowie ein weiterer unter der Überschrift „Power vom Bauer“, mit einer Übersicht sämtlicher Hersteller flüssiger Genüsse.

Eine positive Entwicklung nehmen derzeit die Übernachtungszahlen, die in 2018 gegenüber dem Vorjahr insgesamt gestiegen sind, wie die von Westermann präsentierten Zahlen belegen. Zwar seien die Ankünfte, also die Zahl ankommender Gäste, etwas rückläufig, jedoch blieben diese dafür länger. „Das ist zum einen natürlich schön für uns, wenn Menschen ihren Urlaub hier verbringen, jedoch entgehen uns die Kurzurlauber.“ Das liege vor allem an dem fehlenden Angebot an Gästehäusern, Pensionen und Hotels Garni. „Wir brauchen verstärkt Zimmer mit Frühstück für Kurzurlauber, denn rund um den Gehrenberg werden hauptsächlich Ferienwohnungen angeboten“, legte Westermann dar.

Apfelfest im Deggenhausertal

Erstmalig wird das Apfelfest im September unter dem Motto „Ein Herz für den Apfel“ im Deggenhausertal stattfinden. Geplant ist unter anderem auf einer Fläche zwischen Schule und Rathaus in Wittenhofen und der Mosterei Kopp in Deggenhausen das größte Apfelherz am Bodensee oder vielleicht gar der Welt entstehen zu lassen. Eine Idee, die Westermann begeistert: „So etwas hatten wir noch nie und Bürgermeister Fabian Meschenmoser ist da sehr zuversichtlich.“